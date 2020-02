Luego de la victoria sobre Atlético Tucumán y pese al triunfazo de River en Santa Fe, algo que no le permitió llegar a Boca a la punta tras el cierre de la fecha, el entrenador Xeneize, Miguel Ángel Russo, remarcó que "ganar siempre es positivo", más allá de que el equipo no rindió al cien por ciento. "Cometimos errores, pero ganar siempre es positivo. Equivocamos el juego porque el rival nos dio poco espacio y nosotros no vimos que el partido estaba por derecha y siempre fuimos por izquierda".

"De esas cosas nos tenemos que dar cuenta y saber dónde lastimar", cuestionó el DT, que también describió que su equipo "tuvo problemas" en las pelotas paradas en contra.

"Nos cabecearon dos veces en el área y nos pudieron haber generado más inconvenientes. Faltan pocos partidos y la exigencia a mejorar es mayor", explicó.

En principio, por unas horas, el equipo xeneize llegó a la cima de la clasificación, junto a River Plate, lo que supone para Russo "un aspecto importante para la gente".

"Boca siempre es presión. Pero estamos unidos y estamos bien. Al plantel le tengo mucha fe. Nos enojamos cuando no jugamos bien y eso es bueno", destacó.