El sanjuanino dijo que un triunfo contra la T "sería un gran paso".

Boca pudo tomar un poco de aire con su empate agónico en Tucumán luego de lo que fue la derrota contra River. El próximo partido será clave, justamente contra Talleres, su inmediato perseguidor, pero el sanjuanino Emmanuel Mas no cree que ahí se jueguen el título: "Ganarle a Talleres sería un gran paso, pero para nada se define el campeonato. No define nada".



Por otra parte, el lateral aseguró que la Supercopa ya quedó atrás: "Estamos dolidos por no poder ganarla. Fue duro para nosotros y para el hincha, pero no podíamos quedarnos con la derrota con River, teníamos que dar vuelta la página", dijo.



Por último, Mas afirmó que se toma con calma la lucha por la titularidad: "Tenía muchas ganas de jugar y de demostrar porque llegué. Siempre fui consciente que venía a Boca a pelear un puesto, que Fabra era el titular".