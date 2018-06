Su sueño nunca fue ver jugar a Messi durante un Mundial. Sin embargo, afortunado como pocos, ganó un viaje para ir a Rusia, con pasajes, hospedaje y entrada para ver Argentina-Islandia, y pese al resultado, se fue más que feliz.

Alejandro Martín es un minero sanjuanino que a fin del año pasado participó de una de las fiesta que realiza Barrick y resultó ganador de un sorteo, con premios espectaculares. Cinco días en Rusia para poder vivir el sueño mundialista a full. "La empresa hizo dos fiestas. El primero lo gané yo, y el segundo Andrea Gil. Los dos ganamos un viaje con todo incluido. Fueron 5 noches de hotel desde el martes que llegamos hasta ayer que volvimos. Vimos el partido y volvimos", dijo a DIARIO DE CUYO.

"Fue una experiencia buenísima. Incluso aproveché para conocer Buenos Aires, porque no había venido nunca", señaló antes de arribar al avión que lo traiga de regreso a la provincia. "En Rusia lo que más me impactó fue su estilo de vida, súper ordenados, muy limpios. Todo el mundo festejando por las calles de Moscú, miles de argentinos por todos lados", agregó.

"Yo no soy futbolero, me gusta ver los partidos de Argentina, nada más. Me interesaba más conocer Rusia que el partido en sí. Me gusta detenerme a ver la arquitectura de los lugares, cómo vive la gente", concluyó.