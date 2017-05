Al frente. Fernando García, con un Fuerza Libre, se quedó con la carrera de ayer. Hoy, dos pruebas en el cierre.

En el arranque de la segunda fecha de esta temporada de los autos de Travesía, organizado como siempre por ASAT, el mejor de los 62 autos que corrieron en el departamento 25 de Mayo fue el piloto Fernando García, quien a su vez se impuso en la categoría Fuerza Libre.



El sábado hubo una prueba con un trazado de 27 kilómetros y hoy se completará con otros dos parciales: uno de 11 y otro de 8 kilómetros.



Los más rápidos en la jornada de ayer fueron los siguientes: Juan Reinoso (categoría A 850cc), Miguel Díaz (B 1000), Ariel Tejada (D), Rolando Lozano (C Plus), Francisco Giaquinta (D Light), Víctor Bocelli (D Plus), Yonathan Di Febo (E), Oscar García (G), Gonzalo Alaniz (H), Fernando García (Fuerza Libre) y Héctor Paños (4x4).



La prueba tuvo mucha velocidad debido a las rectas y fue un buen espectáculo para el público que se ubicó al costado del camino.



Nitro en El Zonda

Los amantes fierreros tendrá hoy una buena chance de observar verdaderas ‘joyas’ en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello, donde a partir de las 10 habrá un nuevo ‘Domingo de Nitro’, con la Copa Joaquín Uñac.