Definiciones. Ricardo Gareca terminó con el suspenso en Perú y ya definió su lista para Rusia.

Lima, TELAM



El director técnico del seleccionado peruano, el argentino Ricardo Gareca, anunció 24 convocados para el Mundial de Rusia 2018 con la ya conocida ausencia del delantero Paolo Guerrero, suspendido por doping. "Estamos con Paolo, pero debemos continuar. Nosotros vamos a estar preparados para la exigencia máxima", expresó el "Tigre" en la conferencia de prensa que brindó en Lima luego de anunciar la nómina provisional para la Copa del Mundo.



"Tenemos que pensar en la posibilidad de que Paolo no esté, esto fue muy manoseado y existía la posibilidad de que él no esté. Siempre nos planteamos desde una posición positiva", afirmó.



Además, el ex entrenador de Talleres de Córdoba reconoció que la historia "continúa" y deberán representar de la "mejor manera" al fútbol peruano en la cita mundialista en la que integrarán el grupo C junto con Francia, Dinamarca y Australia. En la lista se destaca la presencia de Luis Abram, defensor de Vélez.