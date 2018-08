Reunión. Clave entre Gareca y la dirigencia peruana para evaluar si continúa el DT.

Se realizó ayer una reunión clave que iba a definir el futuro de Ricardo Gareca en la selección de Perú, pero aún no hay conclusiones sobre la decisión del entrenador argentino que seguirá en Lima.



La posición de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que estuvo representada por el director deportivo, Juan Carlos Oblitas, es clara: quiere que siga en el cargo, al menos hasta el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el ex director técnico de Vélez no estaría convencido de continuar por el escándalo de corrupción que golpeó al organismo los últimos días. Por eso, Gareca se reunirá en los próximos días con el presidente del organismo, Edwin Oviedo.



Los protagonistas de la reunión de ayer no hicieron declaraciones a la prensa. Vale recordar que el argentino terminó su contrato tras el Mundial de Rusia 2018, por lo que ahora está libre y a la espera de una propuesta que lo seduzca.