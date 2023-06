(Actualiza y sube a cartelera)



Ricardo Gareca dejó de ser esta noche el entrenador de Vélez Sarsfield luego de apenas una docena de partidos dirigiendo al primer equipo que en este lapso cayó a los últimos puestos del campeonato de la Liga Profesional.



Luego de una reunión de urgencia que mantuvo esta noche con el presidente, Sergio Rapisarda y el manager, Christian Bassedas, el "Tigre" resolvió dar por concluido su segundo ciclo como entrenador velezano, algo que había comenzado hace apenas tres meses, cuando reemplazó al uruguayo Alexander "Cacique" Medina.



Gareca, de 65 años, se despedirá del plantel y de los hinchas velezanos mañana a las 10.30 en la Villa Olímpica, cuando ofrezca una conferencia de prensa en el mismo lugar donde hace menos de 90 días le daban la bienvenida.



Este segundo paso de Gareca por Vélez fue claramente negativo en resultados deportivos, ya que de esos 12 partidos dirigidos en los que sumó apenas 10 puntos: solamente obtuvo una victoria ante Central Córdoba (4-0) y siete empates, acumulando cuatro derrotas.



Los indicios de que el "Flaco" no seguiría al frente del "Fortín" se dieron cuando se ausentó del entrenamiento que el plantel de Vélez Sarsfield realizó hoy en la Villa Olímpica de Parque Leloir.



La práctica fue conducida por los otros componentes de su cuerpo técnico, encabezado por su ayudante, Sergio Santín.



Luego de la caída por 2-0 ante Belgrano, por la 19na. fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF), el ex seleccionador de Perú suspendió la habitual conferencia de prensa.



Desde el departamento de prensa de la entidad se argumentó “una descompensación física, un malestar” que le habría impedido al ‘Flaco’ brindar las explicaciones de un nuevo rendimiento discreto del equipo.



Sin embargo, una fuente cercana a la entidad velezana le confió hoy a Télam que Gareca “no tuvo ningún problema de salud, más allá de un dolor de cabeza, y está evaluando su decisión de renunciar. No le encuentra salida a la situación deportiva” resumió.



“El ‘Flaco’ (por Gareca) ve pocas respuestas del plantel. Sabe que esta cuestión se puede revertir un partido, quizás dos, pero luego todo volverá a ser como ahora”, amplió el portavoz consultado.



Por ello, en las últimas horas de este domingo se realizó una reunión entre Gareca y Christian Bassedas, director deportivo y exjugador de la institución, junto al presidente del club, en la que no lograron convencerlo de que continuara.



Esta tarde, en tanto, unos 600 hinchas de Vélez se autoconvocaron en la sede del club en Avenida Juan B. Justo al 9200 y manifestaron sus consignas contra la dirigencia y los jugadores, pero salvaguardando siempre la figura de Gareca.



"Dirigentes, dirigentes, no se lo decimos más; si nos mandan al descenso, que quilombo se va a armar"; "Si sos hincha de Vélez tenés que gritar, si sos hincha de Vélez tenés que gritar; (Sergio) Rapisarda, Rapisarda, nunca más" o "Escuchen, los jugadores, pongan más huevos si quieren salir campeones//En Velez Sarsfield hay que ganar y no pensar en qué boliche ir a bailar//Transpiren la camiseta llévenla en el corazón, como la lleva la hinchada, que quiere salir campeón" fueron los cánticos preferidos que entonaron los simpatizantes concentrados en el hall central del estadio José Amalfitani.



El próximo objetivo de Vélez será Deportivo Español, este miércoles a las 18.00, en cancha de Quilmes, en partido correspondiente a los 32vos. de final de la Copa Argentina. En la Liga Profesional está en una hipotética zona de descenso por Tabla Anual junto a Independiente, Huracán, Banfield y Unión, porque todos ocupan con 18 unidades el penúltimo escalón de las posiciones, ya que Arsenal, que está último, está bajando pero por los promedios.