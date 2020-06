Daniel Garnero, técnico de San Martín en el ascenso a Primera División durante 2011, recordó su paso por el club durante una entrevista realizada a Infobae.

El exIndependiente se refirió a las malas formas en las que se fue del conjunto de Avellaneda y su posterior arribo al Verdinegro. "El fútbol argentino es carnívoro sinceramente. Para hablar estupideces hay mucha gente a la que le sale muy bien. Escuché tantas cosas, que me indignaba de las pavadas que escuchaba. Entiendo que los resultados no fueron buenos, nadie puede decir nada de eso. Pero escuché tantas estupideces que yo dije ‘acá no me meto ni loco’", arrancó Garnero.

"Después pasó el tiempo, me junté con mi cuerpo técnico y surgió la posibilidad de San Martín. No había estado nunca en el Nacional B como jugador ni como entrenador, iba a un lugar donde no conocía mucho. Pero preferí eso porque, ¿qué me iba a surgir? En primera me podía llegar a tocar un equipo que peleara el descenso. Tampoco era algo que había pasado nunca en mi carrera. Hay entrenadores que hasta se especializan en pelear el descenso. Entonces ahí decidí: prefiero ir a pelear por un campeonato", dijo.

Garnero aseguró que se trataba de una categoría menor, desde chico lo único que hizo "fue jugar para ganar y salir campeón". "Jugar y no ganar nada, prefiero salir campeón. Y bueno, siempre digo salir campeón porque lo de San Martín de San Juan fue un campeonato, aunque ganamos por promoción (2011 ante Gimnasia de La Plata). Haber logrado eso fue una caricia después de tantos palos. Ahí me estabilicé y dije “voy a ser entrenador”", concluyó.