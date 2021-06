Con la habilitación para poder realizar cuatro incorporaciones para la segunda parte del Federal "A", Desamparados abrochó su primer refuerzo quien ayer se sumó al plantel. Se trata de Matías Garrido, el futbolista sanjuanino que llega tras ser tricampeón con el Olimpia de la Primera de Honduras y que retorna a Puyuta después de 10 años.

"Estoy muy contento por volver. Tenía muchas ganas de jugar en San Juan y Desamparados puso todo a disposición para que yo me quedara. Vuelvo a un lugar donde fui muy feliz", expresó el "Gambetita" ayer luego de su primer práctica con el plantel.

El anuncio de su retorno se dio el sábado, justamente ese día se cumplían 10 años del ascenso de Sportivo a la B Nacional donde Garrido fue una de las grandes figuras. Después de conseguir ese logro en el 2011 Garrido emigró para jugar en Gimnasia de Jujuy, Juventud de San Luis y después ascender a Primera con Patronato de Paraná. Los dos últimos años jugó en Honduras.

Desamparados que marcha tercero en su zona le apunta a todo, con respecto a ese objetivo, el chimbero expresó que es la mayor motivación para abrochar su arribo a Puyuta: "Siempre que jugué en Sportivo la meta fue el ascenso y por suerte lo pudimos conseguir ese año. Es una presión hermosa que se apunte a eso. Hay un gran plantel. Me siento en compromiso con el hincha de Sportivo que durante estos 10 años me hicieron sentir el cariño y ahora cuando volví me demostraron todo el apoyo", comentó quien firmó contrato por seis meses.

Peñarol suma



Sportivo Peñarol después de la gran victoria conseguida el domingo volverá a los entrenamientos hoy. La semana pasada se sumó a los entrenamientos Facundo González quien fue una de las figuras el año anterior y que viene de jugar en Trinidad. El Bohemio visitará a Huracán Las Heras, partido que se jugaría el sábado.