Es el capitán de Desamparados. La voz del mando dentro de la cancha para arengar o dar indicaciones a sus compañeros y también para poner la cara puertas para afuera y analizar el momento que vive Sportivo. Matías Garrido le puso el pecho al presente de Sportivo y analizó el encuentro que se les viene este miércoles contra Camioneros por la 26ta fecha del Federal "A", encuentro que és mismo definió como una final. Este lunes, apenas terminada la práctica de fútbol, el "Gambetita" analizó como se podría dar de antemano el choque de este miércoles a las 13.30 horas en el Estadio del Bicentenario.

"Estamos listos para afrontar lo que será una final. Para nosotros todos los partidos son finales pero mucho más este partido porque es de local y porque necesitamos ganar contra un rival que también está ahí, es un partido muy importante para nosotros y lo tomamos con esa seriedad", manifestó el volante sanjuanino.

Garrido se mostró optimista para sacar a Desamparados del fondo de las posiciones.

De que el encuentro será trascedental para Desamparados no quedan dudas. Hoy está último en la temida zona de descenso directo y si el torneo terminara hoy estaría descendiendo a la Liga Local, teniendo que luego disputar un dificilísimo Regional Amateur recién a fines de 2023. Eso nadie lo piensa en Puyuta y todo apunta a comenzar a ganar, algo que no logra hace 9 partidos. Con 9 fechas por delante, Garrido sabe que la premisa este miércoles es ganar. Sobretodo porque vienen de perder en la fecha previa a quedar libre, pero el capitán ya hizo autocrítica sobre esa derrota ante Cipolletti en los últimos minutos: "No hicimos un mal partido, tuvimos las situaciones pero lamentablemente nos quedamos sin nada sobre el final, son cosas a corregir porque necesitamos sumar pero en líneas generales se hizo un buen partido. Ya lo hablamos con el equipo, tratamos de quedarnos con lo bueno para repetirlo acá de local y poder quedarnos con la victoria que tanto necesitamos y que tanto se hace esperar", expresó el surgido en Peñarol.

"Quedan 9 finales y somos concientes de todo lo que nos jugamos, ojalá la gente también lo sienta así. Es una situación donde nadie quiere estar pero sabemos que tenemos con qué sacarlo adelante. Hay que tener fe"

El rival del Víbora es Camioneros, el equipo que conducen los Moyano también están luchando por la permanencia pero la fecha pasada ante Cipolleti volvieron a ganar después de ocho encuentros sin conocer la victoria y con ese envión llegarán a San Juan. "Van a querer venir a llevarse algo, vienen de ganar asi que seguramente un empate les viene bien pero a nosotros lo único que nos sirve es ganar, tenemos que tomar la iniciativa del partido y salir a buscarlo, con tranquilidad, sin descuidarnos y tratando de crear situaciones, eso será fundamental. Además tenemos que tener paciencia durante los 90 minutos porque podes ganarlo al principio o al final", comentó el capitán.

A sus 36 años y con arduo recorrido en el fútbol argentino, jugando en Primera División hasta hace unos años, Garrido explica cómo salir a jugar cada encuentro con la presión latente de estar en el último escalón de la tabla. "La presión siempre está porque Desamparados siempre te exige, la situación donde estamos es una presión que la venimos trabajando y sosteniendo hace tiempo. Nos tenemos que enfocar en hacer un buen partido y en el trabajo que venimos haciendo para seguir creando situaciones porque la pelota en algún momento va entrar, vamos a ganar y con eso todo se va ir acomodando. Nos falta dar ese paso ganar para poder aislarse del contexto, la ansiedad de la gente y de todo", manifestó.

Sabe que el hincha viene disconforme con el presente institucional y deportivo de Desamparados y en eso el capitán les pide a los "puyutanos" paciencia. "A los hinchas les pido tranquilidad, es lo que pedimos por parte del plantel, sabemos que es complicado porque el hincha de Sportivo es muy pasional y siempre quiere que el equipo gane. Más que nunca necesitamos el apoyo de ellos como lo vienen haciendo pero ahora mucho más. De esta situación vamos a salir todos juntos asi que les pido que vengan a la cancha positivos, con ganas de apoyar porque se que todos juntos vamos a salir adelante. El apoyo, que te canten y te alienten es importantìsimo para nosotros" y agregó: "Quedan 9 finales y somos concientes todo lo que nos jugamos, ojalá la gente también lo sienta así. Es una situación donde nadie quiere estar pero sabemos que tenemos con qué sacarlo adelante. Hay que tener mucha fe", cerró