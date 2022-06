"Más que feliz por el gol estoy feliz porque ganamos. Nos merecíamos esto porque en lo anímico suma muchísimo más que tres puntos". Así manifestó sus sensaciones Matías Garrido, jugador de Sportivo Desamparados y autor del único gol con el que el Víbora venció a Independiente de Chivilcoy por la 12da fecha del Federal "A". El triunfo le permitió a Desamparados salir de la zona de descenso directo, cortar una racha de siete encuentros sin ganas pero además le sirvió a él para demostrar dentro de la cancha el buen presente que vive en su plano personal esperando su cuarto hijo: será Fausto, el primer varón.

Desamparados había podido ganar únicamente en la quinta fecha ante Ciudad Bolívar. Con la llegada de Luis Islas, ya venía mostrando una mejoría futbolística incluso ante el líder Olimpo y en Bahía Blanca pero no lo podía reflejar en el marcador. Ante Independiente de Chivilcoy en cancha de Trinidad, justo cuando los hinchas desde las tribunas exigían por una victoria apareció él. Matías Garrido enganchó dentro del área y la mandó a guardar al arco Sur. Un desahogo para todos en el Barrio Atlético por conseguir el triunfo que fue clave: "Veníamos mostrando un crecimiento pero no podíamos plasmarlo en el resultado por eso suma muchísimo en lo anímico. Partido a partido hemos ido creciendo", manifestó el "Gambetita".

El campo de juego y la idea futbolística que pretende Luis Islas entró en el análisis de Garrido pero dijo que ya se puede notar ´un Desamparados distinto´: "Por ahí en los campos de juego en los que nos toca jugar de local, nos cuesta plasmar el buen juego que pretende nuestro técnico. Contra Olimpo nos demostramos nosotros mismos que sí podíamos. Se ve un Desamparados distinto. No podíamos ganar y eso era la bronca y la cuota pendiente. Creo que si jugáramos en un estadio como el Bicentenario, mejoraríamos en muchos aspectos pero esta es la realidad que nos toca y nos tenemos que acomodar a eso", expresó.

"Ganar suma muchísimo en lo anímico, esperamos que sea un inicio de una cosecha de puntos porque queremos vernos más arriba"

Para el ex Patronato de Paraná, la llegada de Islas cambió demasiado la versión de Desamparados: "Cada técnico tiene sus características pero con Luis encontramos una forma más agresiva de plantarnos, por ahí nos pide mucho orden en lo táctico, un bloque alto, compacto. En lo personal me pide que trate de ser el nexo con el mediocampo, con los delanteros, de acompañar, de tratar de aportar orden y de hablar mucho. Luis nos da mucha libertad para jugar, eso está muy bueno y partido a partido lo vamos entendiendo".

Ya pasaron 12 fechas pero Sportivo ya cumplió fecha libre, la zona Sur es liderada por Olimpo, pero el resto es parejo en cuanto al rendimiento de los equipos. Garrido se ilusiona con seguir sumando puntos para verse más arriba en las posiciones: "Es un torneo parejo donde los detalles te marcan la diferencia. Ante Olimpo un detalle nos hizo que nos viniéramos sin nada. Desamparados se merece estar en otro lugar, uno como jugador quiere eso, queremos vernos más arriba y sabemos que lo podemos lograr gracias a este crecimiento que vamos notando".

El domingo en el "templo" trinitense fueron despedidos entre aplausos de los hinchas, que en los últimos encuentros en condición de local venían manifestando su descontento, para ellos Garrido dejó un mensaje: "Es entendible lo del hincha porque la gente no quiere esto. El club está pasando por un momento de cambios y es un proceso que se tiene que acomodar. Le pedimos paciencia, está de más decirles que acompañen porque están y lo han demostrado yendo a los partidos. El equipo está entregando todo al máximo, nosotros más que nadie queremos vernos más arriba", manifestó.

Su festejo, llevándose la pelota a la panza refleja el momento más especial para el chimbero. Su esposa Laura cursa el sexto mes de embarazo pero además se tratará de la llegada de Fausto, el primer varón después de Josefina y las mellizas Agostina y Julieta. "Muy feliz porque pude hacer un gol y dedicárselo a él. Las chicas me venían reclamando que hiciera un gol para dedicarse a su hermano que viene en camino, las nenas me exigen más que la hinchada", expresó entre risas. "En lo personal es un momento muy lindo el que estoy pasando, muy feliz por la llegada de Fausto. Hace mucho que yo quería un varón, estuve siempre acostumbrado al rosa y ya quería algo azul. Después él dirá qué le gusta o qué no", comentó Matías reflejando la enorme felicidad que viven los Garrido y también su felicidad porque su gol sirvió para que Desamparados corte la racha negativa y se ilusione a ir por más.