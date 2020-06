Hugo Orlando Gatti, histórico arquero de Boca en los años '70 y '80, reveló que en la previa de un Superclásico contra River le "ofrecieron un millón de dólares" para que se deje convertir goles.

"Yo comía siempre en un restaurant y llegó el mensaje. Aparte, al que me lo dijo lo conocía. Yo le dije, 'dameló y me meto no uno, ¡setenta!", contó el Loco, entre risas, en El Chiringuito.

En el programa que habitualmente lo tiene como panelista, el argentino -recuperado tras padecer coronavirus- agregó: "Sabía que yo no... Aparte en Argentina creo que no había ni un millón de dólares, ja".

Gatti, de 75 años y dueño de un estilo rupturista bajo los tres palos, disputó 417 partidos con la azul y oro entre 1976 y 1988. También jugó en Atlanta, River, Gimnasia (LP) y Unión, además de la Selección Argentina.

Fuente: TyC