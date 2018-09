Cuando Gastón Gaudio se siente a gusto en un lugar, si confía con quienes comparte un momento y en sus interlocutores, es transparente en sus emociones. Y en San Juan, en su primera serie como capitán del equipo argentino de Copa Davis por BNP Paribas junto a sus ex colegas Guillermo Coria y Guillermo Cañas, es evidente que está disfrutando de su nuevo rol dentro de una cancha de tenis y su latiguillo de autoflagelo que tan famoso se volvió (“qué mal la estoy pasando) lejos está de aplicarse en esta ocasión.

“Es una experiencia nueva, recién es el principio y me siento muy entusiasmado. Creo que va a ser divertido”, aseguró el ex No. 5 del mundo. “Esto es una posición totalmente distinta de cuando yo era jugador de Copa Davis…, otro lugar, nada que ver. Pero se vuelven a sentir cosquillas y el mismo miedo de cuando me tocaba entrar adentro de la cancha”, reconoció.

¿Qué tipo de Capitán será Gaudio a la hora de los partidos”, “Lo que yo siempre pensé que si alguna vez me tocaba estar en este lugar teníamos que darle a los jugadores todo lo que quieran”, dijo entre risas, con su habitual tono descontracturado. “Espero que no recurra al ‘Que mal la estoy pasando’”, bromeó.

“Después les daré mi palabra de experiencia en todo lo que crea que pueda aconsejarlos en el momento indicado… y espero que cada uno lo tome de la mejor manera y sirva para que puedan sacar su mejor nivel”, explicó el campeón de Roland Garros.

Además del trabajo junto a los jugadores profesionales, Gaudio estuvo bien atento a los juveniles que decidió llevar Argentina como sparrings, los campeones sudamericanos Sub16 Román Burruchaga, Santiago De La Fuente y Bautista Torres.

“¿Te pueden ya decir ‘Gato’ los pibes o te hace sentir incómodo?”, chicaneó Gustavo Marcaccio, ayudante técnico del equipo argentino, a Gaudio. “Que me digan como quieran, si me siento incómodo es tema mío”, devolvió el chiste Gaudio. “Es muy divertido para ellos y para nosotros. Poniéndome en el lugar de ellos, si yo hubiera estado a esa edad en un equipo de Copa Davis me hubiera encantado. Te da un montón de experiencia y es un premio por haber ganado el Sudamericano”, explicó.

Uno de los momentos en lo que va de la serie fue la vuelta a las canchas, para compartir entrenamiento, Gaudio junto a Coria, quienes han podido dejar atrás cualquier rispidez del pasado. “Lo que pasó cuando éramos jugadores o si no teníamos buena relación, ya fue, ahora tiramos todo para el mismo lado y queremos lo mejor para el tenis argentino”, define Coria, No. 3 del mundo en 2004.

“Nos alistamos un poquito más de cuando jugamos, ¿no?”, dijo ‘El Mago’, apuntando a Gaudio. “Estamos muy contentos de pelotear 10’ antes de que vengan a jugar los que realmente juegan bien ahora”, devolvió el ‘Gato’. Por lo pronto, Argentina se prepara de forma distendido y con el mejor ambiente posible para mantener su lugar en el Grupo Mundial.