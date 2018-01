Fernando Gaviria repitió lo logrado el año pasado, quedarse con la primera etapa de La Vuelta a San Juan. Tras cruzar la bandera a cuadros, el colombiano del Quick-Steep Floors se mostró feliz por el resultado y aseguró que la etapa de mañana será "dura".

"Conseguimos el resultado que queríamos. El calor no se sintió demadiado, no me afectó. Correr en la tarde es más difícil, pero nos sentimos bien", dijo en diálogo con Radio La Voz.

"Queda uan etapa muy dura", agregó.

El colombiano habló también del cuadro de salud que le impidió a Vincenzo Nibali ser parte del primer día de competencia. "Es un gran competidor y saber que no está por un problema externo es duro. Venir desde Europa para solo entrenar dos días y perderse la competencia es muy duro", reflexionó.