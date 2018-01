"No soy el mejor". Al colombiano le preguntaron si era el mejor embalador del mundo y él expresó que Peter Sagan es el más destacado en la actualidad.

Contento nuevamente de haber arrancado ganando en la Vuelta, Fernando Gaviria analizó su victoria. Dijo que fue un sprint "duro" y valoró el desgaste de sus compañeros Maximiliano Richeze y Iljo Keise. "El sprint fue rápido y complicado, porque varios equipos querían conseguir su victoria. Había equipos que tenían muchos corredores arriba y nosotros sólo dos, Maxi (Richeze) y Keise, pero ellos tuvieron la fuerza necesaria para dejarme a mí bien posicionado para definir", contó el colombiano del Quick Step Floors quien casualmente el año pasado se adueñó de la etapa inicial que finalizó en la Circunvalación.



Sobre la fuga que se robó el protagonismo de la jornada, el colombiano expresó que nunca los preocupó porque sabían que la neutralización llegaría: "Era una etapa para sprinters y sabíamos que la fuga no iba a llegar hasta el final, en un momento llegamos a estar a 30 segundos pero nunca nos desesperamos porque sabíamos que la neutralización iba a llegar", agregó.



"¿Si San Juan me trae suerte? No sé, siempre en donde esté intento ganar. En San Luis estaba Cavendish y gané dos etapas, no quiero decir que sea por los ciclistas que tenga como rivales, sino porque soy un profesional, mis compañeros me ven como un líder y yo trato de responderles como tal. Siempre que tenga un número en mi espalda, voy a dejar todo por quedarme con la victoria", expresó.