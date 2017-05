El ciclista colombiano Fernando Gaviria, del equipo Quick Step Floors, se quedó ayer con la tercera etapa del Giro de Italia. El tramo llano de 148 kilómetros que unió Tortoli con Cagliari fue para el velocista de la escuadra belga que hizo un gran trabajo en la parte final de la carrera y provocó un corte, que permitió que ganara el antioqueño y culminase quinto su lanzador el bonaerense Maximiliano Richeze.



La de ayer, en el Giro del centenario, es la primera victoria de Gaviria en una carrera de las grandes. La misma sirvió, además, para que se convierta en el nuevo líder, por lo que partirá mañana, luego de la jornada de descanso de hoy, vestido con la ansiada ‘maglia rosa’.

Cada etapa de este Giro coronó un nuevo líder: Pöstlberger, Greipel y ahora Gaviria.

Faltando nueve kilómetros, un corte provocado por Quick Step empezó a abrir hueco con respecto al pelotón. Por detrás, el líder Greipel (Lotto-Soudal) trató que la ventaja no fuera determinante para arrebatarle la casaca de líder, pero no lo consiguió, cruzando la raya de meta a 13 segundos del colombiano.



La fuga de día la protagonizaron, desde muy temprano, Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice), Ivan Rovny (Gazprom RusVelo) y Eugert Zhupa (Willier Triestina). Ellos coronaron primeros el único ascenso puntuable del día, un puerto de cuarta categoría en Capo Boi situado a 41 kilómetros de la meta.



En el pelotón, FDJ, Sky, Bahrain y Lotto-Soudal se pusieron a tirar para la llegada masiva a la meta, tratando de cerrar el hueco de 1m45s. En ese sentido, el trabajo de Lotto-Soudal hizo que se bajara la barrera del minuto cuando restaban 34 kilómetros de etapa. No pensaban ceder, fácilmente, la malla de líder que vistió Greipel.



Con treinta kilómetros por delante, el pelotón consiguió neutralizar a la escapada. Y desde ese momento, los distintos grupos se pusieron a trabajar, con 25 kilómetros frenéticos que se corrieron a gran velocidad. Se preparaban para una llegada masiva que, finalmente, el Quick Step impidió.



Su labor le brindó el triunfo a Gaviria, el primero de su trayectoria en una gran cita, precisamente en su primer Giro de Italia. Una tarde redonda para el colombiano y su equipo.

Un ‘Misil’ lanzado en San Juan



Fabio Garbi - DIARIO DE CUYO



En momentos donde se viven tensiones por amenazas de lanzamientos de misiles nucleares entre las grandes potencias, un cohete, lanzado en San Juan, explotó ayer en Cagliari. El colombiano, de 22 años, Fernando Gaviria coronó de manera exitosa un gran trabajo de su equipo (Quick-Step Floors), donde tuvieron gran protagonismo quien es el jefe de filas para esta carrera, el belga Bob Jungels, que con su sólido andar abrió una brecha con respecto al resto de los rivales y el argentino Maximiliano Richeze, quien elevó el ritmo de marcha a los 70 kilómetros horarios y lo lanzó a la victoria.



El triunfo de Gaviria en el Giro, primero de muchos que vendrán en las grandes carreras, se gestó en San Juan, donde ganó la primera y cuarta etapa de la Vuelta. Desde ese momento empezó a trabajar para lo que consiguió ayer. Tiene un potencial enorme y su capacidad no tiene techo. Es un velocista excepcional que si no tiene chances, no arriesga su físico, como lo demostró en las dos primeras etapas de este Giro, que ahora lidera.