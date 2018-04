El delantero Marcos Gelabert realizó una crítica hacia el interior del equipo y manifestó que les faltó coraje. "No tuvimos la pelota. Me parece que nos equivocamos nosotros porque ellos no fueron superiores. Tuvimos distracciones en los goles y lo pagamos", expresó Gelabert. "Se corrió, se metió, nos quedamos con un hombre menos y después otro. Son clásicos y no apretamos donde había que apretar, no importa si se juega con uno o dos delanteros. Nos faltó tener el coraje de salir y presionar, el coraje para jugar también. No se trata de que faltó poner (actitud), sino que no lo hicimos bien, por eso nos vamos tristes, vacíos", agregó.



Otro que también apuntó a las distracciones y fue autocrítico fue el arquero Luis Ardente. "Las distracciones nos costaron caro. Queríamos ganarlo y por momentos lo hicimos bien, pero no tuvimos posibilidad de patear al arco. Al final no llegamos a hacer el juego que queríamos", señaló.