Una salida. San Martín la pasó mal ante Mitre pero mejoró en el complemento. Sacó premio por su entrega en el minuto final cuando Gelabert se vistió de héroe para conseguir un triunfo que significará un envión para el Verdinegro.

Agónico. De esos que se festejan doble. Por el momento futbolístico que vivía y porque representará un enorme envión anímico para lo que viene. San Martín logró una victoria enorme venciendo a Mitre de Santiago del Estero por 1 a 0 en un encuentro valido por la tercera fecha de la Primera Nacional.



En su afán por mejorar la imagen de su última presentación que derivó en la renuncia indeclinable de Rubén Forestello, San Martín fue por la hazaña ante Mitre. El Verdinegro ahora al mando del DT interino Hugo Garelli, se midió ante un rival también necesitado ya que el conjunto santiagueño acumulaba dos derrotas consecutivas y San Martín aprovechó para darle otro cachetazo.



El Verdinegro sufrió ese primer tiempo porque no tuvo orden, la pasó mal en su última línea, no generó y no llegó nunca al área rival. Iban apenas 2 minutos cuando un error de Monteseirín derivó en la salida de Ardente para mandar la pelota al corner y con lo justo. San Martín continuó con esos errores atrás y a los 9 otra vez Ardente tuvo que intervenir para frenar el avance de Toloza. Si bien con el paso de los minutos el Verdinegro se acomodó, no tuvo generación, fue puro intento y en vano. En el ST el Verdinegro mejoró. Palacios Alvarenga lo tuvo a los 7 tras una enorme corrida de contragolpe pero el duelo lo ganó el arquero. Las variantes le dieron resultado a Garelli porque San Martín mejoró la imagen y si bien mostró escaso fútbol, la actitud no la negoció y así selló su hazaña en tierras santiagueñas. Iban 49 cuando de contra y centro, Gelabert no perdonó. El 1-0 fue el premio para un equipo que sin fútbol, nunca se entregó.

Casares, próximo destino

San Martín ya tiene definido su próximo compromiso por la cuarta fecha del certamen. Será el domingo por la tarde cuando visite a Agropecuario en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. En tanto que en otros encuentros de la jornada de ayer por la Primera Nacional, Temperley como visitante venció por 1 a 0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn, mientras que Estudiantes de Rio Cuarto que había comenzado perdiendo ante Independiente Rivadavia, lo dio vuelta y ganó 3-1, Villa Dálmine y Almagro no se sacaron diferencias e igualaron 1-1.



Hoy continuará la fecha con dos juegos: a las 15,30 jugarán Deportivo Riestra ante Instituto de Córdoba y a las 19,30 lo harán Estudiantes de Buenos Aires ante Agropecuario de Carlos Casares, el próximo rival, en tanto que a las 21,05 cerrarán la jornada Gimnasia de Jujuy ante Quilmes. Mañana completarán la fecha Chicago-Platense a las 17.05 y Ferro-Atlanta a las 21.05.