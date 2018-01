Puro elogio. Gili destacó el enorme trabajo de sus dirigidos ayer.



Orgulloso de sus dirigidos, Sergio Gili no se guardó elogios para los integrantes del SEP-San Juan que se alzaron con una enorme victoria. "Gonzalo (Najar) hizo un trabajo histórico, estupendo, pero es mérito del equipo también que cumplió con la estrategia a la perfección, hicieron todo como estaba planeado" expresó el mendocino quien se sumó al conjunto continental sanjuanino en esta temporada. Entre los objetivos del SEP estaba la Vuelta, pero especialmente la etapa clave era la de ayer, por eso la felicidad tras el objetivo cumplido que posicionó a Najar líder de la General: "La idea era esa, que primero atacara Dotti, después el Puma y Najar y si no se daba, estaba Dani (Díaz) preparado, por suerte no hizo falta", detalló el entrenador quien junto al SEP hicieron trabajos específicos en la altura, trasladándose varias veces hasta El Colorado e instalándose incluso en Uspallata para buscar mejores resultados.