Gimnasia y Esgrima La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero empataron este sábado 2 a 2 en el Estadio Único Ciudad de La Plata, en un partido por la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en el que el local fue levemente superior.



El equipo visitante abrió el marcador con un golazo de Milton Giménez, lo dio vuelta Gimansia con tantos de Maximiliano Coronek y Luis Miguel Rodríguez, pero otra vez Giménez se anotó en el marcador y selló el empate definitivo.



"La Pulga" Rodríguez marró un tiro penal en el primer tiempo cuando el marcador era favorable para el equipo santiagueño.



Gimnasia, que de la mano del entrenador Néstor "Pipo" Gorosito, experimentó una recuperación futbolística, no pudo lograr su tercera victoria consecutiva que lo hubiera acercado a los puestos clasificatorios para la Copa Sudamericana 2022.



El equipo platense, después de encadenar cuatro victorias en las últimas seis fechas, acumuló 40 puntos en la tabla anual 2021 y se ubica a cuatro puntos de la zona de clasificación a la Sudamericana pero con un partido más jugado.



Central Córdoba, que todavía no ganó de visitante, sigue 24to. entre 26 equipos en la tabla de descensos, que entrará en vigencia en el próximo certamen.



Gimnasia, comenzó desdibujado con relación a sus ultimas dos presentaciones y así, en la primera jugada peligrosa, el visitante sorprendió a los 12m. con un excelente remate de Milton Giménez al ángulo para abrir el marcador.



Reaccionó el equipo conducido por Néstor Gorosito y tres minutos después se le presentó la primera oportunidad con un remate de Alemán que pegó en la mano de Salomón, y que el arbitro Silvio Truco no interpretó como infracción.



Pero a los 27m., tras un centro de Carbonero y un despeje del arquero santiagueño el defensor Oscar Salomón desvió el balón con el pie y luego con la mano y esta vez el árbitro cobró el penal que le pudo dar el empate al Lobo, pero Luis Miguel Rodríguez falló en la ejecución.



En el segundo tiempo, con un Gimnasia superior a Central Córdoba, volcado al ataque y decidido a buscar la igualdad, a los 3m. un tiro de esquina ejecutado por Alemán desde la derecha, fue conectado por Coronel, que de volea remato fuerte y marcó la igualdad.



Y a los 12m. se tomó revancha Luis Miguel Rodríguez, tomó un rebote en el área y definió de gran manera para dar vuelta el resultado.



Sin embargo, a los 21m, Milton Giménez partió habilitado y mano a mano con Rey la picó sobre el arquero para marcar la igualdad que sería definitiva, en un encuentro en el que no faltó la emoción.