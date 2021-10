Gimnasia y Esgrima La Plata cosechó esta tarde un muy buen triunfo de visitante sobre Arsenal de Sarandí, 1 a 0, en un partido de la 17ma fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.



El único gol del encuentro, jugado en el estadio Julio Grondona, fue del colombiano Johan Carbonero (22m del segundo tiempo).



Gimnasia, con varios cambios por la rotación dispuesta por su entrenador, Néstor "Pipo" Gorosito, fue levemente superior al cabo de la etapa inicial, y si no se fue al descanso con ventaja fue por un error de la asistente número 2, Daiana Milone.



A los 20m Johan Carbonero recibió por la izquierda un gran pase de Alemán, se fue solo y definió ante la salida de Medina. Pero Milone levantó la bandera y el árbitro, Pablo Echavarría, anuló un gol que era legal: no había sido offside del delantero colombiano.



Gimnasia tuvo posesión de la pelota y dominio territorial, pero más allá de esa jugada de Carbonero, el mejor jugador del primer tiempo, careció de precisión para generar más peligro ante Medina, que intervino correctamente en un mano a mano con el colombiano y en un remate de afuera del área de Miranda.



Israel Damonte metió dos cambios para el complemento y el local pareció mejorar, pero fue una ilusión óptica: la primera chance clara de gol volvió a ser para el "Lobo", a los 2m, con un tiro cruzado de Alemán desde la izquierda que Cocimano no alcanzó a empujar a la red. Luego de eso, Gimnasia siguió siendo superior.



Arsenal recién tuvo su primera aproximación a los 21m, con un remate del ingresado Sepúlveda que se fue desviado; en la réplica, y cuando Gorosito ya había metido cuatro cambios en la misma ventana, el visitante sacó merecida ventaja.



La asistencia magistral fue del "Pulga" Rodríguez, uno de los cuatro que había entrado minutos antes; el gol, del mejor del "Lobo", Carbonero, que envió la pelota al 1-0 con una definición similar a la que le habían anulado en la etapa anterior.



Arsenal fue en busca de lo que más le cuesta: el gol (apenas lleva seis en el certamen y tiene la peor diferencia, -15). Y exhibió todas sus limitaciones y carencias: Rey apenas tuvo trabajo.



Gimnasia perdió claridad y profundidad, pero le alcanzó con oficio y paciencia para quedarse con tres puntos vitales en distintas tablas: se acercó a la pelea por la clasificación a las copas y, lo más importante, subió varios escalones en la de promedios.



En la próxima fecha, la 18, Arsenal visitará a Aldosivi en Mar del Plata (lunes a partir de las 14.30) y Gimnasia recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero (sábado desde las 15.45).