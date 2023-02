Gimnasia y Esgrima La Plata venció este viernes con autoridad a Instituto de Córdoba, por 2 a 0, y logró su primer triunfo en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en el inicio de la cuarta fecha.



El delantero Nicolás Contín y el volante Eric Ramírez fueron los goleadores en el estadio Juan C. Zerillo de La Plata.



El "Lobo", que venía de dos derrotas y un empate, alcanzó los 4 puntos; mientras que Instituto, uno de los equipos ascendidos esta temporada, sufrió su primera caída en el torneo.



Gimnasia, con una buena cantidad de jugadores formados en el club, jugó con entrega y sacrificio. Con esas virtudes basó una victoria justa y muy celebrada en el Bosque de La Plata.



El "Lobo", sin renunciar a su intento de jugar a la pelota, fue superior ante un Instituto que no hizo pie.



Contín puso en ventaja a Gimnasia con un cabezazo certero. Poco después, el delantero dispuso de una situación más con otro remate de cabeza que pasó cerca del primer palo.



En el segundo tiempo, Instituto tuvo el empate con Watson (8m), en su única acción real de peligro, y poco después Gimnasia no perdonó con el gol de Ramírez. El volante empujó el balón a la red tras la asistencia de Guillermo Enrique.



A partir de entonces, Gimnasia manejó el partido sin inconvenientes frente a un Instituto que nunca le encontró la vuelta al partido, a pesar de los cambios ofensivos.



El "Lobo" pudo haber marcado el tercero con el disparo de Sosa que dio en el travesaño cuando faltaban 15 minutos.



En la próxima fecha, Gimnasia visitará a Barracas Central e Instituto recibirá a Newell's Old Boys.