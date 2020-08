El ministro de Salud, Ginés González García, indicó hoy que "si es necesario, no se descarta dar marcha atrás con la actividad futbolística", luego de los primeros casos de coronavirus registrados en distintos planteles de Primera División, y Tigre, tras los primeros testeos realizados a sus futbolistas.



"Así como hay lugares del país que están fenómeno y a los que antes muchos querían ir a entrenarse, nosotros queremos que no nos pase lo de los contagios, pero tenemos que ver lo que pase cuando haya entrenamientos con fútbol", advirtió González García.



"Pero si pasa, como en otros países que algunos equipos están diezmados, no descartamos volver hacia atrás", le puntualizó a radio La Red el ministro.



González García aclaró que los "equipos que jueguen la Copa Libertadores deberán tener cuidado, porque van a viajar a países con circulación, aunque acá también la hay. Por eso van a ir y venir en cápsulas".



"Y en los entrenamientos que comenzarán mañana aquí habrá un sistema de vigilancia estricta sobre los planteles, con exámenes cotidianos, y si hay un caso hay que aislarlo, cuidarlo y controlar a todos sus compañeros. La AFA quería graduar el inicio de las prácticas y nos pareció bien, porque no podíamos tomar medidas exclusivas para algunos clubes. Se presentó su protocolo y nosotros lo aprobamos. Ahora hay que respetarlo", advirtió.



"La AFA se vio muy presionada por la actitud de la Conmebol y eso molestó, ya que fue la única que votó en disidencia cuando se puso el 15 de septiembre para volver a jugar la Libertadores. Por ejemplo es muy distinto Brasil que nosotros, pero también ahí las consecuencias son diferentes y nosotros queremos cuidar a los jugadores", explicó.



Finalmente el ministro alertó que será "la AFA la que tendrá que decidir, responsablemente, cuándo vuelve el fútbol local en sus distintas categorías". Hasta ahora la Libertadores arrancará antes que la competencia local y los cinco representantes argentinos (Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre) se presentarán el mismo día: el jueves 17 de septiembre.