"¿Manu? No, Manu es otra cosa. Está en otra dimensión. Está él arriba y después venimos los otros: ahí yo me anoto primero". Diego Armando Maradona hacía esta evaluación de los mejores deportistas argentinos de la historia en la última entrevista que brindó mano a mano hacia finales del 2019.

Desde algún lugar de la galaxia o donde quiera que se encuentre, seguramente el Pelusa esta tarde-noche será uno más de los fanáticos que observen un hecho histórico y muy difícil de repetirse: el ingreso al Salón de la Fama de Emanuel David Ginóbili. A sus 45 años, el zurdo vivirá uno de los mayores elogios para un basquetbolista cuando se meta en el reciente ubicado en la ciudad originaria de Los Simpson: Springfield, en los Estados Unidos. El evento, donde el bahiense que brilló con los San Antonio Spurs y obtuvo cuatro títulos de campeón de la NBA, se podrá observar por el canal NBA TV y DirecTV Sports.

"Son cosas que me ocurren y que obviamente me llenan de orgullo, pero lo tomo con mucha naturalidad. Hasta a veces me sorprendo de la forma en que lo vivo, incluso amigos y ex-jugadores siento que se ponen más felices que yo por cosas así", asumió Manu, campeón olímpico con Argentina en el 2004, allá por abril pasado cuando se hizo oficial su ingreso al Salón de la Fama.

El recinto de Springfield fue creado en 1959 y está destinado a jugadores, entrenadores, dirigentes e incluso periodistas que tuvieron una trayectoria destacada e impecable dentro de la NBA. De ahí la relevancia para el deporte argentino que Ginóbili sea capaz de concretar este nuevo capítulo en su vida de leyenda.

Dentro de la gala, el Narigón tendrá un momento para dar un breve discurso como los otros ex-jugadores que también ingresarán en esta edición 2022. El Salón de la Fama de la NBA tiene su réplica en otras disciplinas e incluso dentro del mismo básquetbol con el Salón de la FIBA, para personajes destacados por afuera de la NBA. En Springfield, Manu 'convirirá' con monstruos como Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabar y Wilt Chamberlain, entre otros.

Bien rodeado

Ginóbili estará acompañado por su esposa, Marianela, e hijos, aunque no por sus padres, Jorge y Raquel, quienes permanecerá en Bahía Blanca. Tampoco acudirá su hermano Sebastián (actual DT de La Unión de Formosa), aunque sí lo hará el mayor Leandro. Tres entrenadores que lo condujeron en distintos períodos en el seleccionado argentino fueron invitados a la ceremonia. No irán Rubén Magnano y Sergio Hernández, aunque sí dirá presente Julio Lamas. Otros excompañeros presentes serán Luis Scola (foto), Andrés Nocioni, Juan Ignacio 'Pepe' Sánchez y Fabricio Oberto.