El crack bahiense Emanuel "Manu" Ginóbili, símbolo del básquetbol argentino retirado hace cuatro años, ingresará el próximo sábado oficialmente al Salón de la Fama de la NBA.



El evento en el que la leyenda del básquetbol sudamericano se convertirá en el primer argentino en recibir este reconocimiento se realizará en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame desde las 19 de Argentina.



El bahiense, de 45 años, será el tercer latinoamericano y se unirá a los brasileños Oscar Schmidt y Ubiratan Pereira.



Ginóbili será presentado por su excompañero en los San Antonio Spurs Tim Duncan en la ceremonia en la que también condecorarán a los exbasquetbolistas Tim Hardaway y Swim Cash y a los entrenadores George Karl y Bob Huggins, de la NCAA.



La decisión del ingreso del ganador de la medalla de Oro y de Bronce con la Argentina en los Juegos Olímpicos se conoció el pasado de abril.



El argentino fue elegido, primero, por el Comité Norteamericano y luego por el Comité de Honores, compuesto por 24 integrantes entre dirigentes, basquetbolistas que integran el Salón de la Fama, personal administrativo y periodistas.



Ginóbili fue cuatro veces campeón de la NBA y después de su retiro, los Spurs retiraron la camiseta número 20 que usó durante 16 temporadas.



Mediante su cuenta oficial de Instagram, "Manu" aprovechó para "agradecer" a las personas que fueron "muy importantes" en su "camino" ya que durante el "discurso en el Salón de la Fama" no tendrá "el tiempo suficiente".



El texto completo que compartió Ginóbili es el siguiente:



En Bahiense: Papá, Alberto Antón, Guillermo Faure, Coco Carchini, Beto Salvucci y tantos otros que dejaron de lado muchísimas horas de descanso y tiempo familiar para dedicárselo al club y sus chicos. Fer Piña, Pantera, Michigan, Colamarino y más otros profes que tuve en mis primeros años. De todos aprendí y con todos me llevé muy bien. Luisito, Fede, HernánM, DiegoA, Ricky, Cecil, Seba, FerT y tantos otros por bancarse que las tirara todas y ser grandes compañeros.



En Andino: Huevo por confiar en mí, darme la primera oportunidad y por seguirme de cerca en todo este camino. Dani, GabyD, GabyR, Pancho, Pachi, Manu, Gustavo, Cacu y todos los que me ayudaron en mi primera etapa lejos de casa. Dentro y fuera de la cancha. A La Rioja entera por abrirme los brazos.



En Estudiantes: Zeta por tu total seguridad en mi juego y darme rienda suelta para crecer, Sepo por pasármelas todas, Pancho, ladero y amigo, Gondo por ser un gran mentor y el primero en verme futuro NBA, Búho, Juan, Miguel, Chino, Hernán, Leo, Mauri, Nito, Stacey, Jorge y tantos otros que estuvieron cerca y me ayudaron en mi etapa de despegue. Por la amistad y tantos momentos lindos y divertidos. Qué bien la pasé jugando en mi casa con mi gente! Inolvidable!