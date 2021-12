El exbasquetbolista Emanuel Ginóbili reconoció que es un "lindo mimo" estar entre los nominados para ingresar al Hall de la Fama de la NBA de los Estados Unidos. "Es un honor. Me la veía venir. Es un lindo mimo, no me cambia si me eligen o no. Si se da, genial", comentó el bahiense en una entrevista con Solo Básquet. Ginóbili, de 44 años, podría convertirse en el primer hispanoparlante en ingresar a ese sitio.