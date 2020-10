El ciclista argentino Eduardo Sepúlveda finalizó octogésimo noveno hoy en la decimosexta etapa de la 103ra edición el Giro de Italia y su compatriota Maximiliano Richeze abandonó la tradicional prueba.



Tras la jornada de descanso de ayer, Sepúlveda (Movistar Team) recorrió los 229 kilómetros entre Udine y San Daniele del Friuli en seis horas, 26 minutos y dos segundos, a 21m26s del ganador, el esloveno Jan Tratnik (Bahrain-McLaren).



Richeze (UAE Emirates) no finalizó la etapa, por cuestiones que no fueron informadas por su equipo, y quedó fuera de la competencia.



En tanto, el colombiano Fernando Gaviria, compañero de Richeze, directamente no largó la etapa tras confirmarse su positivo de Covid-19.



"Gaviria fue inmediatamente aislado tras el resultado del test. Se siente bien y es completamente asintomático", señaló UAE Emirates en un comunicado.



Gaviria se infectó por segunda vez de coronavirus, tras haber contraído la enfermedad durante el UAE Tour, en Emiratos Árabes Unidos, hace ocho meses.



El otro test positivo de la jornada en el Giro de Italia fue el de un auxiliar del equipo AG2R La Mondiale.



En la general sigue dominando el portugués João Almeida (Deceuninck-Quick Step), con un tiempo de 65h45m08s; y Sepúlveda se ubica 54to, a 1h37m20s del líder.



El francés Arnaud Démare (Groupama-FDJ) sigue al frente en la prueba por puntos, el italiano Giovanni Visconti (Vini Zabu-KTM) el Gran Premio de Montaña y Almeida en el de mejor joven.



Mañana se correrá la decimoséptima etapa, 203 kilómetros entre Bassano del Grappa y Madonna di Campiglio.