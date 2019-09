Otro caso de un jugador que se despide de Argentina sin dejarle nada al club está a punto de abrir la polémica. Esta vez, el involucrado tiene un apellido de renombre por pasado y también presente, se trata de Giuliano Simeone, hijo del DT de Atlético de Madrid y que se desempeña en la sexta división

El delantero de 17 años, que no tiene contrato firmado con el Millonario, viajará para sumarse a las filas inferiores del equipo que dirige su padre a partir de esta temporada y al no tener vínculo, no le corresponde ninguna suma de dinero al club de Núñez. Aún así, los dirigentes buscarán un acuerdo con el "Colchonero".

Según detallaron, el atacante había informado a River sobre su idea de marcharse al Viejo Continente para sumarse al equipo de su padre, pero la situación no terminó como esperaba River y se marcha por la puerta de atrás.

Gianluca es el menor de los tres hijos de Simeone que comenzaron su carrera como futbolistas. Giovanni es el mayor y más experimentado, que se desempeña en Cagliari y luego aparece Gianluca, que en los últimos meses se confirmó su pase al Ibiza de la Segunda División de España, tras ser libre de Gimnasia.