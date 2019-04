Asunción, Télam



Godoy Cruz de Mendoza cayó anoche ante Olimpia de Paraguay, dirigido por Daniel Garnero, por 2 a 1, y complicó su clasificación en el Grupo C de la Copa Libertadores. Néstor Camacho (ex Newell"s), a los 19" y 48" del primer tiempo, marcó los goles de Olimpia. Mientras que el uruguayo Santiago García (48" ST) descontó para el equipo mendocino.



Salió mejor Olimpia. El local tuvo más la pelota, merodeó el área contraria y la insistencia tuvo su premio: Tabaré Viudez (ex River) remató desde lejos, Ramírez dio rebote y Camacho definió con un zurdazo cruzado.



Y sobre el cierre, Camacho recibió una habilitación de Alejandro Silva y cruzó el remate de zurda para vencer a Ramírez. En el segundo tiempo, Olimpia siguió siendo mejor y llegó con otro envío de Camacho, que dio en el travesaño. Recién al promediar la etapa se pudo adelantar Godoy Cruz. Pero recién en tiempo de descuento, el uruguayo García descontó de cabeza, aunque ya no tuvo tiempo para el empate. Hoy, Sporting Cristal de Perú recibirá a Universidad de Concepción de Chile.