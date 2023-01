Godoy Cruz de Mendoza le ganó esta tarde como visitante a Barracas Central por 1 a 0, al cabo de una muy buena actuación y en encuentro correspondiente a la fecha inicial de la Liga profesional de Fútbol (LPF) de Primera División.



El partido se llevó a cabo en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, en el barrio porteño de Parque de los Patricios, y único tanto de Godoy Cruz lo anotó Gonzalo Abrego, en la primera parte.



El cotejo comenzó parejo y con ambiciones ofensivas de ambos equipos, pero promediando la etapa, Godoy Cruz se adueñó del dominio de la pelota y con un juego prolijo y paciente empezó a complicar al fondo de Barracas.



Una buena atajada de Andrés Desábato ante un disparo de Tomás Conechny, fueron el prólogo de la apertura del marcador, a los 24 minutos.



El uruguayo Roberto Fernández ejecutó un córner desde el sector derecho, Gianluca Ferrari la peinó en la puerta del área y Gonzalo Abrego definió sólo ante la salida del arquero, que nada pudo hacer para evitar el tanto el "Bodeguero".



De todos modos, debió ser convalidado por el VAR ya que en principio se había sancionado off side de Abrego, pera el chequeo demostró que Brain Caldelara habilitaba a todo Godoy Cruz, a pesar que parecía que Abrego estaba adelantado.



Barracas intentó reaccionar, pero los mendocinos apoyados en el buen accionar de sus extranjeros: el uruguayo Roberto Fernández y Thomás Galdames, más la peligrosidad de Gonzalo Abrego y Tomás Conechny, controló el encuentro hasta el final de etapa inicial.



Nada cambió en el segundo tiempo, Barracas buscó el empate pero chocó contra su propia impotencia; mientras Godoy Cruz, guiado por un planteo muy audaz y el buen accionar del medio hacia adelante, apoyado en el despliegue de Gonzalo Abrego, figura del partido, estuvo cerca de aumentar la diferencia.



A los 36 minutos, se produjo una situación confusa debido a que el árbitro Pablo Echavarría sancionó un tiro penal para Godoy Cruz por una supuesta infracción de Nicolás Capraro a Tomás Conechny, pero tras ser informado por el VAR y revisar la jugada, decidió dar marcha atrás y no sancionar la infracción, que claramente no se produjo.



Se llegó al final con el mismo desarrollo y el equipo mendocino, nuevamente dirigido por el "traductor" Diego Flores, se anotó una importante victoria en el comienzo del torneo; Barracas, por el contrario, cumplió una pálida actuación, perdió por primera vez en su estadio desde que juega en Primera División y terminó el partido con diez futbolistas por la expulsión de Bruno Mastronicola, cuando se desarrollaba tiempo de descuento.



En la próxima jornada, la segunda, Godoy Cruz recibirá en Mendoza a Colón de Santa Fe, el domingo desde las 21.30; al tiempo que el "Guapo" visitará a Sarmiento en Junín, el sábado venidero a partir de las 17.