Reencuentro. El Tomba se impuso de local 2-0 sobre el ascendente Aldosivi, con goles de Valentín Burgoa y Angel González. Hacía tres fechas que no triunfaba.

Godoy Cruz le ganó 2 a 0 a Aldosivi de Mar de Plata en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en uno de los encuentros correspondientes a la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



Los goles del "Tomba" fueron convertidos por Valentín Burgoa y Ángel González, ambos en el segundo tiempo.



El equipo mendocino fue el amplio dominador durante los 90 minutos ante un rival que le faltó ideas para generar peligro en el área contraria.



A pesar de merecerlo en la primera etapa, los goles llegaron en el complemento. El primero fue un gran remate de media distancia de Burgoa. En tanto, selló el resultado González, de contragolpe.



Aldosivi, en tanto,cortó una racha positiva que le hubiera permitido ser el único escolta de Racing.



Godoy Cruz volvió al triunfo luego de tres fechas y se ubica décimo con 13 unidades.



El "Tiburón", por su parte, quedó quinto con 15 puntos.



El entrenador de Godoy Cruz Diego Dabove conversó con los medios minutos después de la victoria de su equipo ante Aldosivi. "Es un triunfo importante porque estabamos todos unidos, jugadores, dirigentes, hinchas y nosotros.



Eso generó que podamos trabajar tranquilos", comenzó el entrenador.



"Además de ganar, se jugó bien por momentos con jugadores de la casa y eso es muy importante", remarcó Dabove que es junto a Daniel Oldrá el entrenador que más jugadores promovió a Primera.



"El grupo está muy bien y seguro estas cosas nos hacen crecer a todos, incluso a nosotros que tomamos las decisiones y a veces no acertamos. Lo importante es que todos tiramos en una misma dirección para el bien del club, aunque se sabe que en fútbol no siempre hacer las cosas bien implica que los resultados te vayan a acompañar", puntualizó el técnico.

"No supimos aprovechar"



El entrenador de Aldosivi, Gustavo Alvarez, fue claro en su balance luego de la caída en Mendoza: "Siento que no supimos aprovechar la gran oportunidad que teníamos de ganar y meternos en el lote de arriba. Si bien Godoy Cruz hizo un buen partido, me quedó la sensación que no tuvimos el mejor de los partidos y eso lo pagamos con la derrota final", sostuvo el DT y agregó "en la apreciación que siempre tenemos de seguir mejorando, hoy (por ayer) sin dudas que dimos un paso atrás. Era un partido para ganarlo y al estar por debajo de nuestro promedio de rendimiento nos quedamos con las manos vacías. Hay que seguir trabajando".