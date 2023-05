Godoy Cruz y Unión empataron hoy sin goles en el arranque de la decimoquinta fecha de la Liga Profesional de fútbol, encuentro que se disputó en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie en Mendoza.



Sobre el final del partido, el árbitro Nazareno Arasa anuló un gol a Unión tras el llamado de VAR por mano de Imanol Machuca en la jugada previa a la conversión de Mauro Luna Diale.



El resultado colocó a los mendocinos en la novena posición con 22 puntos, en zona de Copa Sudamericana; mientras que Unión sigue en la última posición con sólo 9 unidades.



El "Tatengue" acumuló ocho fechas sin ganar en el tercer partido del ciclo del "Gallego" Sebastián Méndez, que se inició tras la salida del uruguayo Gustavo Munúa y un interinato de Marcelo Mosset.



Godoy Cruz fue el que presionó a Unión y generó desde el inicio las situaciones de peligro, como a los 11 minutos, cuando Tadeo Allende definió desde afuera con la pierna derecha y el balón pasó cerca del palo izquierdo de Santiago Mele.



A los 15, Enzo Larrosa estuvo cerca de abrir el marcador, también con remate desde fuera del área, y en 34m. contó con una segunda chance con un cabezazo sin fuerza.



Unión no podía salir del asedio del equipo mendocino, y especuló con alguna llegada aislada de contragolpe, que no llegó a lastimar al equipo local, que hoy jugó en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, de Gimnasia de Mendoza, porque el Malvinas Argentinas está en reformas para el Mundial Sub-20 de fútbol.



En la primera parte, Godoy Cruz fue claro dominador y generador de situaciones de riesgo, pero no tuvo precisión en las definiciones.



La segunda parte, el equipo dirigido por Sebastián Méndez, empezó a llegar al área rival, con la presión de Imanol Machuca y Kevin Zenon en el medio y de Lucas Esquivel desde atrás.



El gol anulado a Luna Diale llegó a los 32m. y la definición del VAR le puso suspenso al desenlace del partido. Unión tuvo la sensación de ganar por unos minutos pero la tecnología se la arrebató definitivamente en la tarde mendocina.



En la próxima fecha, Godoy Cruz visitará a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó (viernes 12, 20:00) y Unión recibirá a Sarmiento de Junín (lunes 15, 20:30).



Síntesis



Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Juan Meli; Gonzalo Abrego y Bruno Leyes; Tadeo Allende, Hernán López Muñoz y Roberto Fernández; Enzo Larrosa. DT: Daniel Oldrá.



Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Lucas Esquivel; Luciano Aued; Imanol Machuca, Enzo Roldán, Mauro Luna Diale y Kevin Zenón: Thiago Vecino. DT: Sebastián Méndez.



Cambios en el segundo tiempo: 13m.Salomón Rodríguez por Larrosa y Matías Ramírez por Fernández (GC); 20m.Junior Marabel por Corvalán y Oscar Piris por Vecino (U); 26m. Luciano Cingolani por Leyes (GC); 32m. Yeison Gordillo por Aued (U); 37m. Julián Eseiza por Meli y Tomás Conechny por López (GC); 42m. Martín Cañete por Luna Diale (U).



Amonestados: Arce. Meli y López Muñóz (G); Vera y Corvalán (U)



Árbitro: Nazareno Arasa.



VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Gimnasia y Esgrima de Mendoza (local Godoy Cruz).