Sellado. Victor Nazareno Godoy terminó de acordar su llegada a Desamparados tras el final de su ciclo en Tucumán.

Con todo arreglado de palabra, se necesitaba una reunión definitiva para terminar de acordar la incorporación del chaqueño Víctor Nazareno Godoy como nuevo entrenador de Sportivo Desamparados. Y se dio en Buenos Aires, cuando el presidente de Desamparados y el representante del entrenador resolvieron los detalles administrativos de su llegada a San Juan para afrontar la temporada 2019-2020 del Torneo Federal A que comenzará el próximo 1 de septiembre. El técnico, que está en medio de la polémica por el frustrado final entre Alvarado y San Jorge, hoy ya como técnico puyutano empezará a diagramar tiempos, nombres y necesidades cuando se reúna con Juan Valiente y Norberto Molina, máximos dirigentes de Desamparados. Está ya resuelto que el lunes 22 de julio comience la pretemporada, considerando que el comienzo del año futbolístico será en septiembre.



Uno de los temas que están en consideración todavía es la definición disciplinaria que tenga el partido suspendido de Mar del Plata, porque se esperaría alguna posible sanción para Godoy, aunque en Desamparados hay optimismo de que no lo afecte y que en el peor de los casos, sólo el club San Jorge de Tucumán y algunos futbolistas serían los sancionados. Ese es hoy por hoy el único detalle pendiente.



Norberto Molina, vicepresidente de Desamparados, confirmó la contratación de Godoy tras el viaje de Valiente: "Ya teníamos casi todo acordado de palabra pero había que definir los detalles. Contrato, tiempos y varios aspectos más. Se logró eso y ahora ya nos metemos a armar el nuevo proyecto. Este jueves tendremos la primera reunión ya apuntando directamente a lo futbolístico. Le diremos lo que hay, lo que tiene Sportivo y esperamos que Godoy nos proponga. Es un proceso largo, que lleva tiempo. No es elegir refuerzos por elegir. Hay que ver si entran en el presupuesto, si se adaptan a lo que Sportivo quiere. Nos pasó con Andrada ese proceso y es desgastante pero no podemos cometer errores".



De refuerzos e incorporaciones, Molina prefirió la mesura ante todo: "Hay varios nombres que nos interesan pero tenemos que consensuar todo con el técnico. Lógicamente que hay jugadores de San Jorge pero tendremos que ver si reciben sanciones y si pueden encajar en el esquema que proyectamos para esta nueva temporada".



Terminó el ciclo Andrada y es el momento de Víctor Godoy en Desamparados. Un cambio de timón que acerca a uno de los técnicos del momento en el Federal A a la vida puyutana.

El 22 de julio comenzará la pretemporada del plantel puyutano.

Cuerpo técnico

Su equipo

Alejandro Batalla y Ezequiel Avellaneda completan el cuerpo técnico de Víctor Nazareno Godoy para Sportivo Desamparados.

REFUERZOS

Seba Penco está cerca

Si bien falta mucho para el inicio de la pretemporada y Desamparados solamente ya sumó al delantero jujeño Martín Abraham como refuerzo, las gestiones siguen y hay un nombre que sobrevuela Puyuta con muchas chances de concretarse: Sebastián Penco. El ex delantero de San Martín, desvinculado de Sarmiento de Junín, tiene una relación más que singular con San Juan desde lo afectivo y eso inclinaría la balanza para aceptar la propuesta puyutana. Las gestiones siguen y hay optimismo en concretarlas. Además, sin que trasciendan nombres, están avanzadas las negociaciones por un volante y otro delantero. Ambos de afuera de San Juan, pero estarían terminando de cerrar sus salidas de otros clubes para poder acordar con Desamparados. Hasta ahora, las bajas son Gabriel Solis, Gabriel Díaz, Pablo Miranda, Wilson Albarracín y Nicolás Marquevich.