El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, venció ayer al combinado Rugby Australia Selection por 57 a 24, en el segundo y último amistoso celebrado en Sidney, preparatorio para el debut del sábado ante Nueva Zelanda en el Tres Naciones que se celebra en Australia. El partido tuvo la particularidad que duró 90 minutos divididos en tres períodos de 30 cada uno en los cuales los parciales favorecieron a Los Pumas por 19-5 (1T) y 40-24 (2T). Argentina debutará en el Tres Naciones, que no contará con la participación del vigente campeón mundial Sudáfrica, el sábado venidero a las 3.10 de nuestro país en el Bankwet Stadium de Sidney ante los All Blacks. Los Pumas señalaron nueve tries por intermedio de Tomás Cubelli (2), Santiago Cordero (2), Santiago Carreras, Pablo Matera, Domingo Miotti, Juan Cruz Mallía y Sebastián Cancelliere, con tres conversiones de Nicolás Sánchez y tres de Miotti. Los Pumas salieron a la cancha con Santiago Carreras; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Juan Imhoff; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli: Rodrigo Bruni, Marcos Kremer y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido Petti; Francisco G. Kodela, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. Luego ingresaron Mayco Vivas, Santiago Socino, Lucio Sordoni, Lucas Paulos, Facundo Bosch, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti, Rodrigo Fernández Criado, Juan Pablo Zeiss, Tomás Lezana, Francisco Gorrissen, Santiago Grondona, Juan Cruz Mallía, Santiago Cordero, Federico Wegrzyn, Sebastián Cancelliere, Ramiro Moyano, Felipe Ezcurra, Santiago Medrano, Tomás Albornoz, Ignacio Calas, Joaquín Oviedo, José Luis González, Ignacio Calles, Matías Orlando, Juan Martín González.



Pegó Australia

Australia venció ayer a Nueva Zelanda por 24-22, por la segunda fecha del torneo Tres Naciones de rugby, en el cual también toma parte Argentina. Por la primera fecha, los All Blacks vapulearon de visitantes 43-5 a los Wallabies. Ahora el certamen quedó muy abierto, con Los Pumas aún sin debutar.