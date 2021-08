Marcelo Bielsa fue muy autocrítico con la actuación de Leeds United en la categórica derrota por 5-1 como visitante frente a Manchester United. "No se puede describir sólo como un mal resultado", afirmó el director técnico en conferencia de prensa. "Perder como perdimos nosotros hoy no se puede describir sólo como un mal resultado", expresó el "Loco" en rueda de prensa. El rosarino fue sintético para explicar la goleada sufrida en el Old Trafford, en la primera fecha de la Premier League inglesa de fútbol 2021/22. "Nos costó mucho quitarles la pelota y generar peligro", manifestó Bielsa, y admitió que el comienzo del segundo tiempo fue un golpazo para Leeds. "La sucesión de tres goles en muy poco tiempo nos superó", dijo. El partido se jugó en Old Trafford, el mismo escenario en donde el equipo que dirige Bielsa fue goleado 6 a 2 en la temporada pasada. Consultado sobre si esta derrota pudo ser una circunstancia o si ve que al equipo todavía le falta para competir de igual a igual como en la temporada pasada, Bielsa respondió: "Se verá cuando nos toque jugar con Everton" (en la segunda fecha). Los tantos del United, que no contó con el uruguayo Edinson Cavani debido a que esta confinado a causa de la covid-19 tras regresar de su vacaciones ni con Marcus Rashford, operado del hombro, fueron convertidos por Bruno Fernándes (3), Mason Greenwood y el brasileño Fred, mientras que Luke Ayling había empatado de manera transitoria para el Leeds.

Mala costumbre

Indudablemente el Leeds de Marcelo Bielsa no tiene fortuna con sus estrenos en la Premier ya que le tocan rivales muy encumbrados, esta vez fue el United de visita y en la pasada le tocó jugar ante el Liverpool del técnico alemán Jurgen Kloop en Anfield Road (3-4).