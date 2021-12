Lejos estuvo de ser para UPCN San Juan Voley el inicio de la temporada 2021-22. Es que disputó tres torneos oficiales y no ganó ninguno. Si bien uno de ellos fue el

Mundial de Clubes, donde quedó eliminado en la fase de grupos, en los otros dos tampoco alcanzó el objetivo: resultó finalista en la Supercopa donde fue anfitrión, y se quedó en semis de la Copa Aclav, cuando buscaba retener la corona. Para el gremial, hasta ahora, el balance da claramente negativo. Su rica historia, que por ejemplo cuenta con ocho Ligas, lo lleva siempre a estar en los partidos o series por la gloria absoluta y eso, está claro, no es lo que ocurrió últimamente. Entonces, tanto la dirigencia como el cuerpo técnico que encabeza Fabián Armoa decidieron dar un golpe de efecto y sumar un refuerzo con el que pretende que el plantel tenga un salto de calidad. Así, ayer se entrenó por primera vez con el grupo el opuesto sanjuanino, Federico Pereyra, quien en agosto pasado fue medalla de bronce con la selección nacional en “Tokio 2020”. El player, a sus 33 años, arriba a

su provincia para ocupar un puesto donde ya no estará más una de las contrataciones más importantes que se hizo en el pasado mercado de pases: el brasileño Igor Guillen, quien estuvo lejos de cumplir las expectativas que había

en el gremial. Pereyra, quien dio su último paso profesional en el Al Ahly Tripoli

SC de Irán, ya entrenó bajo las órdenes de Armoa y deberá ponerse a punto en los próximos días apuntandoa llegar lo mejor posible para el arranque de la Liga Argentina la próxima semana (ver aparte). Federico, formado en las inferiores

de Obras, cuenta con una larga experiencia e incluso formó parte de una gesta histórica para el vóleibol argentino con el bronce olímpico en Japón. A priori, junto

a Pereyra en la posición de opuesto se encontrará Franco Cáceres, quien tomó el rol de titular en la recta final de la Copa Aclav. Su rendimiento fue más que aceptable, pero UPCN pretendía otra alternativa y en Federico la encontró. Esta campaña, los Cóndores ya se habían desprendido tras el Mundial de Clubes del central colombiano Joan Jaraba, quien estuvo muy lejos de transformarse en

una pieza importante. Por ahora, los cambios de jugadores llegarían hasta este punto. “Fede” no solo le dará al equipo sanjuanino una mejora en la ofensiva, sino a la Liga Argentina de manera global. Es que el jugador que tiene dos participaciones olímpicas, es el único que afrontará el certamen doméstico de la

docena que estuvo en “Tokio 2020”. Luego de un receso por la Navidad, UPCN ya puso ayer primera nuevamente. Más que nunca sabiendo que la intención es hacer

un borrón y cuenta nueva pensando en la especialidad de la casa: obtener títulos.

El 6 larga la actividad de la Liga

Luego de la Supercopa y la Copa Aclav, ahora se viene el plato fuerte de la temporada actual de vóleibol. Es que a partir del próximo 6 de enero se pondrá en marcha la Liga Argentina, que tendrá el formato de Tour, es decir con una ciudad de sede y con partidos entre los once equipos participantes durante una semana.

La primera sede elegida es Entre Ríos, y los encuentros se disputarán del 6 al 13 de enero. En la jornada inaugural, habrá duelo de dos de los tres clubes sanjuaninos que participan: a las 15 horas, Obras se topará con UVT, mientras que dese las 18, UPCN iniciará su defensa del título ante Defensores de Banfield. Mientras que el segundo tour será del 28 de enero al 2 de febrero en Tucumán,

siendo en este caso cinco fechas. El tercer Tour irá del sábado 12 al viernes 18 de febrero, mientras que el cuarto se desarrollará entre el jueves 3 y el jueves 10 de marzo. Estos dos últimos con sede a informar próximamente.