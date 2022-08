Esto es el fútbol CAUCETERO no cambias mass......donde ya hace tiempo alguien perdio la visual ,donde NO existen las garantías de seguridad para que las familias disfrute de un espectáculo. Cancha inseguras canchas sin ambulancias ..vivimos en un país que todo tiene que pasar para cambiarlo. Claro tiene que morir alguien. Y nada tiene que ver con La policía .acá hacen faltan buenos dirigentes que no solo estén esperando subsidios. UN DESASTRE . ALGUIEN Debería parar el "FÚTBOL" HASTA QUE ALLA CANCHAS DE VERDAD .... SEÑORES SI NO HAY GARANTÍAS NO SEAN IRRESPONSABLES. CUANDO SE DEN CUENTA QUE SOLO UNO SE BENEFICIA DE TODO ESTO YA SERA TARDE .