Gastón Gómez fue uno de los grandes responsables del triunfo de Racing ante Boca en la semifinal de la Copa Liga Profesional, donde la Academia consiguió el pasaje a la final tras la definición por penales, luego del aburrido 0-0 en tiempo regular. El arquero, que apareció como titular ante la ausencia de Gabriel Arias por la convocatoria a la Selección chilena, atajó uno de los remates para el festejo de los de Pizzi.

"A mis compañeros en la semana le dije que íbamos a pasar por penales. Me tenía toda la fe del mundo de que íbamos a pasar y presentía que iba a ser por penales. Finalmente se dio", reveló tras el final del partido.

Sobre el trámite del juego, Chila Gómez reconoció: "Sabíamos que iba a ser un partido cerrado y la verdad que lo importante es que pasamos". En tanto, acerca de la definición por penales, admitió que había visto algunos remates de los futbolistas de Boca, pero que "lo que terminó pesando fue la intuición" que tuvo bajo los tres palos a la hora de responder frente a cada penal.

El arquero de Racing, además, le dedicó el triunfo a Arias y Eugenio Mena, ausentes por las Eliminatorias: "En lo personal trabajo mucho durante la semana para cuando toque esta situación estar preparado y dejar en lo más alto al club, y darle las gracias a Gaby por su mensaje en las redes. Agradecerle y dedicarle el triunfo a él y a Mena".

Por último, aseguró que este partido no lo cambiará: "Yo voy a seguir siendo el mismo siempre, un partido no me va a cambiar en nada. En lo deportivo veremos qué pasa, hay situaciones que salen de la nada", cerró.