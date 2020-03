El jugador de Nueva Chicago Arnaldo González pidió disculpas a la comunidad judía por los gestos ofensivos que realizó antes de ayer cuando se retiró expulsado del partido que su equipo disputó con Atlanta por el torneo de la Primera Nacional.

"Quería pedirle disculpas a la gente de Atlanta y a la comunidad judía. Acabo de ver las imágenes y la verdad es que me da mucha vergüenza. No soy así, jamás reaccioné de esa manera en ningún lado", expresó el "Pitu" González en un video grabado y publicado en su cuenta de Twitter. El jugador dijo que "fue un momento de calentura".

Pero el vicepresidente de Atlanta, Alejandro Korz, respondió con dureza. "Me dijeron que me quería pedir disculpas. En todo caso, le tiene que pedir disculpas a toda la gente. No puede pensar que puede hacer el gesto, pedir disculpas y ya está. Es un gesto de odio", señaló el directivo.