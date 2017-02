

Picardía medanera. Pedro Gordillo levanta los brazos festejando la victoria y atrás Diego Tivani lo lamenta. Es que el pocitano había sido quien había iniciado la fuga cuando Gordillo se prendió a rueda y por eso de los códigos en el ciclismo Tivani pensó que Gordillo no embalaría. Toda una picardía del medanero.



El show comenzó y con eso, la expectativa llegó a su fin. Ayer, 9 de Julio recibió la primera jornada de la 13ra Vuelta ciclística a San Juan para categorías Libres, Master, Juveniles y Damas. Son exactamente 480 ciclistas quienes forman parte de la competencia y es por eso que la organización determinó -en una decisión acertada- dividir la actividad por categorías en turno matutino y vespertino. Ayer fue el departamento del Este el epicentro de la pasión, por eso los nuevejulinos ayer tuvieron tiempo de sobra para ver un buen espectáculo en las rutas del departamento.



Fue la categoría de Libres y Master “B” las que le bajaron el telón al primer día. En la divisional principal, es decir la de Libres, la fuga del día la protagonizaron Washington Roberto, Fernando Bonomo, Mario Ortíz, Martín Mora y Jesús Carrizo, quienes se despegaron del grupo en el primer giro y llegaron a sacarle hasta un minuto de diferencia. Sobre el final, Pedro Gordillo y Diego Tivani intentaron la heroica y dio rédito porque en la definición en el boulevar nuevejulino, Gordillo encaró y llegó en soledad a la meta.

Único. El pelotón transita por el ‘bajo’ de Alto de Sierra y la postal muestra al numeroso enjambre multicolor en plena curva. La Vuelta es un gran atractivo para los amantes de la disciplina.

El oriundo del Médano de Oro logró así la primer casaca líder de la competencia tras completar los 110,3 kilómetros en 2h28m47s. Detrás terminaron Matías Malla, Juan Caballero y Luis Rojo. En Master “B” hubo demasiados intentos de fuga pero ninguno prosperó y en el embalaje masivo sobre el final fue el catamarqueño Raúl Calamera el ganador con un tiempo de 2h18m00s para los 97,3 kilómetros. Detrás terminaron Eduardo Leguizamón, Gabriel Zamudio, Sergio Hernández y Marcelo Aguero.



Por la mañana se disputaron las restantes categorías. Las chicas fueron las encargadas de abrir la jornada. Fue la cubana Marlies Mejías la ganadora, segunda fue Julia Sánchez Parma y tercera la sanjuanina Maribel Aguirre. En los Juveniles se impuso Agustín Del Negro, detrás completaron Santiago Sánchez y Adrián Echeverry. En Master “C” el ganador fue Daniel Tivani, segundo completó Adrián Pozoli y tercero Adrián García. Por último la categoría de Master “D” tuvo como ganador a Juan José Gómez, en tanto que Alfredo Riveros fue segundo y Francisco Posse finalizó tercero.



Actividad dividida entre Rivadavia y Albardón

La segunda jornada se repartirá entre Rivadavia y Albardón. Por la mañana en La Bebida se disputará la etapa contrarreloj individual para todas las categorías, a excepción de la de Libres que por la tarde correrán una etapa en línea en Albardón desde las 16,30. El punto de concentración será la calle Morón e Ignacio de la Rosa, por allí irán hasta el Jardín de Los Poetas y retornarán por la misma vía. Los juveniles partirán a las 8 (6 km), las chicas a las 9, a las 10 los Master “C” y “D” (7 km) y a las 11,30 los Master “B” (8,5 km).



LAMENTABLE

Demasiadas caídas

Quizás por la poca costumbre -sobre todo de los ciclistas foráneos- de transitar en pelotones tan numerosos, la jornada de ayer tuvo demasiadas rodadas, sobre todo en categorías de Libres y Master B que transitaron por la tarde. Cuando los Libres entraban al último giro por calle Zapata, se produjo una caída que involucró a varios competidores y que incluso obligó a trasladarlos al hospital para una mejor atención. Pocos minutos después, la Master “B” encaraba el tramo final para la línea de meta cuando un ciclista se tocó con otro y se fueron al piso. En esa rodada se vio involucrado el ciclista Carlos De La Vega que sufrió la rotura de la horquilla de su bici y por sus ansias de seguir en competencia en la Vuelta, decidió agarrar la bici y terminar la etapa a pie. “Es una lástima, nunca en mi vida me pasó que rompiera bicicleta de esta forma. Es mi cuarta Vuelta y quiero terminarla pero una horquilla sale muy cara y no tengo los recursos ahora, espero que alguien me preste alguna para poder seguir en competencia”, comentó el riojano que a pesar de la amargura de haber terminado con su bici rota se mostró agradecido por no sufrir lesiones.



Antes, una moto de auxilio también había sufrido una caída. Fue al comienzo mismo de la competencia cuando el piloto perdió el equilibrio y fue a parar al costado de la ruta, ellos tampoco sufrieron lesiones de gravedad, fueron solo raspones.