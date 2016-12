En su nueva casa. Pipo Gorosito en cancha de San Martín, fue el 8 de marzo de 2015 cuando lo enfrentó con Argentinos Juniors. Ahora, confirmado como el nuevo entrenador del Verdinegro, deberá cambiar de banco.



El misterio se terminó y San Martín ya tiene director técnico. El sucesor de Pablo Lavallén es Néstor Gorosito, tras acordar de manera directa y sin intermediarios con el presidente Jorge Miadosqui. Pipo firmará un contrato por un año y ya adelantó que su objetivo es la permanencia y lograr disminuir la cantidad de goles recibidos.



Con su contratación se cierra con la histórica tradición de la actual dirigencia de inclinarse por un técnico joven, sin mucha experiencia, pero con ideas claras y ganas de crecer como ocurrió, entre otros, con Lavallén. Para esta ocasión se priorizó un entrenador con experiencia, con un plan de trabajo ambicioso y concreto como Pipo que, a sus 52 años, orientará su décimo equipo.



El viernes de la semana pasada Miadosqui se comunicó con Gorosito y le hizo saber la intención de traerlo al Verdinegro. Y recién este lunes se volvió a comunicar con el entrenador para hacerle saber que había muchas chances de contratarlo y por la noche llegaron a un acuerdo y cerraron la contratación por 12 meses.



Debido a lo rápido que fue el acuerdo, es que Pipo no podrá llegar en los próximos días a San Juan, ya que se abocará a trámites personales y los más concreto es que recién venga el 5 de enero, que es el día previsto para el inicio de la pretemporada, que luego continuará en la ciudad de Tandil desde el 8.



Gorosito hace 7 meses que no dirige, su último equipo fue el Almería de la Segunda División de España, del que fue despedido a falta de tres jornadas para concluir el campeonato luego de tres caídas al hilo que lo volvieron a meter en zona de descenso.



En tanto que anteriormente había sido técnico de Nueva Chicago (allí debutó en el 2003 y consiguió salvarlo del descenso), San Lorenzo, Rosario Central, Argentinos Juniors (en tres ocasiones), River, Xerez (España), Tigre y Almería (España). Siendo sus máximos logros el subcampeonato de la Copa Sudamericana 2012 con Tigre y el ascenso a Primera División con Argentinos Juniors en 2014 con Riquelme como capitán.



“A San Martín lo vi jugar bien, pero la realidad es que tiene 14 goles a favor y 26 en contra y hay que mejorar eso porque es clave para el rendimiento del equipo. Pero también hay que ver si estamos preparados para jugar así o no, hay que ver para que estamos, trabajar mucho y sacarle el máximo provecho a los jugadores porque sólo se ganó 3 de 14 partidos disputados”, relató Gorosito en Continental y Radio Güemes de Buenos Aires.



Mientras que a la hora de mencionar sus primeras intenciones en el equipo de Concepción fue directo: “La prioridad es tratar de jugar bien porque así se van a conseguir los resultados, pero hay que adaptarse a lo que tenemos porque no voy a armar el plantel yo y ahí está la diferencia porque es difícil empezar con un plantel ya formado dónde tenés sólo dos jugadores por incorporar. Que incluso no lo hemos hablado todavía sobre el tema de refuerzos ya que capaz que me encuentro con un plantel acorde y no sumamos nada”, destacó.



“El objetivo primordial es la permanencia y formar una base para que luego las incorporaciones no sean tantas. Y el resto es trabajar porque San Martín es un equipo muy golpeado porque recibió muchos goles y ahí voy a hacer foco”, agregó el DT.



Pipo fue uno de los últimos grandes enganches que dio el fútbol argentino. La rompió en River donde se inició, luego pasó a San Lorenzo, jugó en el Swarovski Tirol de Austria, regresó al Ciclón y luego cruzó la cordillera para romperla en la Universidad Católica para ser elegido el mejor jugador de Chile en el ‘94, pasó por el Yokohama Marinos de Japón, se calzó por tercera vez la camiseta de San Lorenzo, y cerró su mágica carrera como jugador en la U Católica club donde colgó los botines en el 2001. Mientras que en la Selección Argentina conquistó la Copa América en Ecuador en 1993, y también participó en las eliminatorias para los mundiales de 1994 y 1998.

