Alternativa. El volante Claudio Mosca tiene posibilidades de regresar a la titularidad para el partido del sábado ante Estudiantes.

De cara al partido del próximo sábado, a las 16.10 y ante Estudiantes en el Hilario Sánchez por la 7ma fecha de la Superliga, ayer San Martín hizo trabajos tácticos en los que el entrenador Pipo Gorosito realizó tres variantes, colocando para el posible equipo titular que tuvo a 12 jugadores (y no 11) a Leandro Vega, Matías Fissore y Claudio Mosca.



Los que salieron de la alineación que viene de superar a Arsenal, en Sarandí por 1-0, fueron el defensor Arián Pucheta y el volante Martín Luque. Hoy habrá práctica a puertas cerradas y podría definirse el equipo.



Además, ayer y tras el sorteo que se realizó en la sede de la AFA, se confirmó que Nicolás Lamolina será el árbitro del juego ante el Pincha.



Partido para el que el Verdinegro no podrá tener a disposición a Marcos Gelabert, ya que al "Pampa" le diagnosticaron una fascitis plantar y tendrá alrededor de 45 días para su recuperación.



La alineación que Gorosito paró con un jugador más fue con: Luis Ardente; Gonzalo Prósperi, Matías Escudero, Vega, Mauricio Casierra; Nicolás Mana, Fissore, Emiliano Agüero, Álvaro Fernández, Mosca; Gabriel Carabajal y Barcelo.



De esta manera y más allá que todavía restan varios entrenamientos y al equipo le sobre un jugador, Pipo le dio lugar a Vega, quien llegó como refuerzo para esta temporada pero nunca jugó ni integró el banco de suplentes. El ex River sólo lo hizo ante Boca por la Copa BBVA hace tres semanas y tuvo un buen desempeño e imponiendo presencia.



En cuanto a Fissore, quien tampoco ha debutado en la Superliga pero en su caso por una lesión en el cuádriceps derecho, ya está recuperado. Mientras que Mosca viene alternando ya que todavía no logró adueñarse del puesto pero podría reaparecer.