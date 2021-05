Se terminó el ciclo de Diego Dabove en San Lorenzo tras apenas 22 partidos y varias eliminaciones consecutivas en Copa Libertadores, Copa Argentina, Copa Liga Profesional y con el futuro en la Sudamericana complicadísimo tras sumar un punto de nueve. Ante ese escenario y pese a que Leandro Romagnoli dirigirá de manera interina ante Rosario Central el miércoles, por el torneo continental, los dirigentes del Ciclón ya están buscando reemplazante y como cada vez que el puesto de DT está vacante, vuelve a sonar Néstor Pipo Gorosito. Hace unas semanas el DT, que estuvo muy cerca antes de la confirmación de Diego Monarriz y Dabove, explicó: "Han elegido a otro muchacho, si no se dio por algo fue, no hay que buscar segundas cosas. En su momento me habían dicho que Matías Lammens no quería, pero lo llamé y me lo negó. Ya llegará el momento, no tengo dudas".