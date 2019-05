Va por todo. Pipo confía en alcanzar la gloria ante Boca.

El entrenador de Tigre, Néstor Gorosito, siente a su equipo "recontra candidato" en la final con Boca Juniors del próximo domingo en Córdoba, sustentado en el rendimiento colectivo que exhibió a lo largo de la Copa de la Superliga.



"Me siento recontra candidato, Boca es un equipazo pero nosotros estamos muy bien", confió "Pipo", cuyos dirigidos eliminaron al último campeón del fútbol argentino, Racing, en instancia de cuartos de final.



Gorosito admitió que le preocupan "las individualidades de Boca", pero también aceptó que el equipo de Gustavo Alfaro no muestra el funcionamiento esperado de acuerdo a su potencial.



"Uno espera que, por los jugadores que tiene, Boca tenga un poco más de brillo, porque el brillo a los equipos se lo dan los jugadores, no el técnico", manifestó.



Boca disputará la final con cuatro bajas sensibles en la mitad de al cancha por distintos motivos como son Nahitan Nández, Iván Marcone, Emanuel Reynoso y Agustín Almendra.



De lujo



El árbitro Néstor Pitana fue designado ayer para la final de la Copa Superliga entre Boca y Tigre. El misionero estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Hernán Maidana y el cuarto árbitro será Ariel Penel.



De esta manera, la definición de la Copa Superliga tendrá la terna arbitral que estuvo en la final del último Mundial de Rusia 2018.