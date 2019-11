Néstor Gorosito volverá a San Lorenzo como director técnico el próximo martes, luego de dirigir el día anterior su último partido con Tigre frente a Chacarita Juniors por el campeonato de la Primera Nacional, según anticiparon esta noche fuentes del club de Boedo.



El presidente Matías Lammens y el vice y principal mentor de su llegada, Marcelo Tinelli, pretendían que "Pipo" se sumara al club esta misma semana y ya estuviera el próximo sábado al frente del primer equipo ante uno de los punteros de la Superliga junto a Lanús, Argentinos Juniors, pero luego de una charla que mantuvieron el conductor televisivo y el principal referente institucional del club de Victoria, el dirigente político Sergio Massa, se llegó a un acuerdo que beneficiara en lo inmediato a ambas entidades.



"Gorosito es nuestra primera opción", avisó ayer Tinelli como para incentivar aún más al técnico que, de por sí, estaba esperando ese llamado, algo que trascendió a través de un whatsapp privado que se terminó haciendo público hace tres días.



Sin embargo, la palabra empeñada en su momento por Gorosito ante varios jugadores con los que se fue al descenso pero también ganó la Copa de la Superliga, para que se quedaran todos en Tigre, puso en tela de juicio su salida anticipada y generó inicialmente algunas rispideces entre los dos clubes azulgranas.



La campaña de Tigre en la Primera Nacional no es buena, ya que apenas ganó uno de los últimos siete partidos y no solamente está lejos de los puestos que pueden darle un ascenso, sino que además observa con temor el fondo de las posiciones.



Por contrapartida, en San Lorenzo observaron esto como una buena oportunidad para "rescatar" a Gorosito de esa situación y llevarlo a un lugar donde desea estar pese a su amor "condicional" por el otro "Matador", el de Victoria.



Gorosito llegará a un equipo armado por Pizzi, que cuenta con varios jugadores de buen pie como para practicar el juego que a él le gusta, pero con un plantel excesivamente numeroso para afrontar solamente una competencia el año próximo, por lo que en diciembre a varios jugadores se les intentará rescindir el contrato, ya que según advirtió Lammens, "tantos futbolistas terminan conspirando contra el trabajo del entrenador, porque al haber muchos que no juegan, se terminan generando rispideces".



"Pipo", de 55 años, les anticipó su cambio de club a los dirigentes de Tigre anteanoche, luego del insípido empate sin goles como local ante Deportivo Riestra, pero aceptando las condiciones que para el traspaso se establecieran entre ambas instituciones, algo que terminó de cerrarse hoy.

