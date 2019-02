Peter Sagan, el eslovaco tricampeón mundial de ruta se fue muy feliz

Por carisma, simpatía y caballerosidad el público lo elevo al sitial de preferido. El eslovaco Peter Sagan, figura estelar del pelotón mundial. Protagonista de las definiciones más apasionantes de las etapas que se definen al sprint en las grandes clásicas y en las Vueltas, se mostró en San Juan, no ganó ningún parcial, pero regaló dosis de su calidad. "Simplemente tengo que decir gracias a todos. He pasado días maravillosos aquí. La pasión y el afecto con el que nos trataron lo recordaré siempre. ¡Claro que me gustaría volver!".