Muy contentos, presentaron ayer la Vuelta de Sarmiento, los dirigentes del Club Independiente, entre ellos el presidente Víctor Balmaceda, con el intendente Mario Martín. La carrera de tres etapas se disputará el fin de semana. Resignados.

Ayer en el coqueto salón de ventas que tiene la empresa Moto Lucero, en Avenida Ignacio de la Roza y Av. Paula Albarracín de Sarmiento, funcionarios comunales sarmientinos y dirigentes del Club Independiente presentaron en sociedad la "Vuelta a Sarmiento". Antenoche, en un café céntrico, de común acuerdo las autoridades calingastinas y del club Del Bono decidieron suspender la presente edición de la "Doble Calingasta".



Un denominador común emparienta ambas carreras: el progreso vial. Por los trabajos ya concluidos, se podrá hacer el tour del Departamento sureño, aún cuando hay distritos donde se está llevando a cabo el soterramiento de los caños para el futuro servicio de cloacas.



Y, por los trabajos previstos a realizarse en la Ruta 12 en el tramo que une Pachaco con Calingasta, justo en fechas donde estaba prevista una nueva edición de la Doble Calingasta, no se podrá hacer la más clásica de las clásicas del ciclismo sanjuanino. También, en esta ocasión las remodelaciones que se están haciendo en la Ruta 40 en el tramo que une Chimbas con Albardón, influyeron para que se suspendiera.



La Vuelta a Sarmiento, tocará distintos puntos departamentales, irá al Sur, hasta Tres Esquinas, cruzará por una de las calles en buen estado del centro de Media Agua y visitará el distrito de Cochagual.



El domingo, la actividad se trasladará al Oeste, con la realización de una crono matutina que terminará en Pedernal y con una etapa en línea que largará y culminará en Los Berros, tras venir hacía Media Agua, pasar por Cochagual y transitar por Ruta 40 cruzando la zona denominada Colonia Fiscal.



La Vuelta a Sarmiento será la primera competencia de la actual temporada que tendrá una etapa contrarreloj.



Por ser una competencia de larga extensión, 236 kilómetros en tres etapas, no podrán correrla los ciclistas de la categoría Junior. Aparte de las clasificaciones generales características, se agregarán las de metas de montaña y metas sprinter.



Como ocurrió en la temporada 2006-07, la Doble Calingasta será suplantada por otra prueba organizada por el Club Del Bono y apoyada por el municipio calingastino, con la diferencia que no tendrá tres etapas, sino una sola y se desarrollará por caminos, aún no elegidos, pero que, de acuerdo a lo comentado por el presidente de la subcomisión de ciclismo del Club Del Bono, Luis Suárez, se intentará confeccionar un circuito que "vaya por la ruta Interlagos", para que el final sea en la Esquina Colorada, como es característico en la mítica carrera.

El intendente de Calingasta, Jorge Castañeda y Luis Suárez (Del Bono), suspendieron la "más clásica" de las clásicas.



"Hasta último momento tratamos con el intendente Castañeda (Jorge) de encontrar una solución viable, pero chocábamos con el inconveniente de los costos. Se pensó hacer todo en Calingasta, pero suponía un gasto tremendo para los equipos", explicó Suárez.



El primer "Homenaje a la Calingasta" se corrió en la temporada 2006-07 y lo ganó Ariel Mengual (Puertas de Cuyo), escoltado por Jorge Pí, compañero de equipo.

"Homenaje" a la Doble Calingasta se llamará la carrera sustituta.

El formato fue de tres etapas, una en línea sabatina que ganó Emanuel Aguero (F.Salud-Nevada), el "Grillo" Mengual ganó la crono del domingo a la mañana realizada en Pocito y por la tarde, en la etapa que recorrió Ullum y Zonda, por el Dique Punta Negra se impuso Héctor Lucero (Vergel-Municipalidad de Chimbas). La general fue para Mengual, con 8 segundos de ventaja sobre Pí y 22 sobre Emanuel Saldaño (AV. de Fátima).