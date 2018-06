No hubo reproches. A pesar del hermetismo y de no poder ver a ningún jugador, la gente mantuvo la buena onda y aprovechó para sentirse nuevamente en Argentina al menos por una hora.

La Selección argentina tuvo su banderazo de apoyo en Barcelona. Ayer, cerca de las 17.30 de España, hinchas de distintas peñas de clubes argentinos que hay en la ciudad se acercaron al hotel Princesa Sofía, donde se aloja el equipo, y alentaron durante una hora a los jugadores.



No importó el mal clima. Los argentinos se hicieron la movida igual, a pesar de la llovizna, aunque no pudieron ver a ningún jugador: es que después del entrenamiento de la mañana, Jorge Sampaoli les había otorgado una licencia hasta hoy a la noche, cuando deban regresar a dormir allí. Por lo tanto, ninguno de los 23 integrantes del plantel salió a la puerta.



Lionel Messi, por ejemplo, almorzó en el hotel, se sacó una foto de cortesía con representantes de la diplomacia argentina en España y después dejó la concentración.



El próximo entrenamiento será el martes a la mañana, en la Ciudad Deportiva de Barcelona, el predio elegido para cada práctica. La disciplina establecida por el DT compromete a los miembros del plantel a desayunar en el hotel y almorzar allí luego del entrenamiento, pero no están obligados a cenar o quedarse a dormir. De todos modos, hasta ahora todos decidieron regresar cada noche.



Ahora tendrán día y medio de licencia. Algunos de los futbolista salieron a dar una vuelta y regresaron al hotel y otros se quedaron con sus familias y amigos que se encuentran en la ciudad.



Pero aunque el plantel albiceleste no estaba en el hotel, la emoción de un Mundial que está a la vuelta de la esquina se vive en todos lados y los hinchas hicieron un banderazo que por la intensa lluvia fue más bien un paraguazo que sirvió para acercar a la gente con una Argentina que no siempre está tan cerca para ellos.



La movida comenzó organizada por la embajada en España, a cargo de Ramón Puerta, pero terminó con el empuje de más de 200 hinchas que le hicieron frente a un día muy feo, con vientos fuertes y una lluvia constante.



La excusa de la presencia del seleccionado en Barcelona generó una serie de eventos culturales y gastronómicos en la ciudad catalana. Ayer comenzó con un minitorneo de fútbol entre las peñas de diferentes clubes argentinos en España, en el que la rivalidad quedó de lado. Una vez finalizado, hubo almuerzo compartido y luego todos salieron para encabezar el banderazo desde el Camp Nou y hacia el hotel Sofía, donde se hospeda el plantel.





El chileno Arturo Vidal hincha por Argentina



Arturo Vidal, el emblema de Chile, sorprendió a todos cuando le preguntaron por sus candidatos al Mundial y fue claro. "Alemania, Colombia, donde juega mi amigo James, Brasil porque tiene grandes jugadores y Sampaoli también porque estuvo aquí con nosotros", aseguró en Fox Sports.



Sorprendido por el final de la respuesta, el periodista lo indagó nuevamente y le preguntó si de verdad quería que ganara Argentina el Mundial. "Sí, porque está Sampaoli y Messi que se merece algo así", contestó Vidal sin titubeos, y agregó: "El fútbol es día a día y que gane el mejor".



No conforme, el notero lo puso otra vez en aprietos y le consultó por quién hincharía en caso de una eventual final entre Colombia y Argentina. Ahí, el chileno fue bien clarito y nos dio la espalda: "No, acompaño a mi hermano James. Él es como un hermano mío, hemos tenido un gran año juntos y le deseo suerte".