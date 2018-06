Andes Talleres de Mendoza ha jugado dos partidos en esta Liga Nacional A-1 de hockey sobre patines y los ha ganado a los dos. Es el único líder que tiene la zona A. Hoy se presenta en San Juan y no le será nada sencillo si quiere seguir liderando sin compañías. Es que visitará (desde las 19.30, mismo horario para los tres partidos) a la UVT, el último campeón de este certamen.



El Comunitario también viene invicto. Ha jugado un sólo partido y lo ganó. También ocupa los puestos de vanguardia del torneo local y esta en un buen nivel. Por todos esos detalles será un partidazo en cancha del Granate, en una zona donde sobran candidatos para los dos lugares que dará la clasificación final.



El otro choque de la sección es Casa de Italia-Social San Juan, pero éste será en Mendoza. Partido bravo para los Decanos, que suman un punto fruto del empate en el debut ante sus vecinos de Concepción.



En esta zona cumplirá con fecha libre Concepción, que hasta ahora ha sumado sólo una unidad.



Por último, por la Zona B, donde ya jugaron Bancaria-Valenciano el viernes, se medirán hoy Richet Zapata-Banco Mendoza. Ambos ocupan el último puesto y no han sumado puntos, de ahí que busquen con desesperación los tres puntos. En esta sección quedará libre Murialdo.



En lo que respecta a la Liga Nacional A-2, hoy se disputará la mitad de la 3ra fecha, ya que los otros partidos se disputaron el viernes. Jugarán hoy (todos desde las 17): Colón-San Martín de Mendoza (zona A); Media Agua-Godoy Cruz de Mendoza (zona B); Aberastain-Impsa (en cancha de Bancaria, por la zona C); Sarmiento-Bernardino Rivadavia de Mendoza (zona D).