Aunque terminó tendido sobre la hierba del All England Club, Juan Martín Del Potro cayó de pie. Lo dio todo ante el número 1 del mundo, que tuvo que sacar lo mejor de sí para derrotar al argentino. Delpo fue grande en la derrota y se fue ovacionado por el público, además de que Rafael Nadal cruzó toda la cancha para ir a abrazarlo. El mejor físico y su capacidad de reacción sirvieron al español para derrotar por segunda vez este año a Del Potro en un Grand Slam y alcanzar las semifinales de Wimbledon, al imponerse por 7-5, 6-7 (7), 4-6, 6-4,y 6-4. Con esta caída, en tanto, Juan Martín se quedó a las puertas de llegar a ser el número 3 del mundo.



El partido pudo acabar antes para Nadal, que derrotó al de Tandil en las semifinales de Roland Garros, y que ayer dispuso de cuatro bolas de set en el segundo parcial, pero las desperdició y Del Potro se apuntó luego esta manga. Y también la siguiente.



No obstante, el número uno del mundo impuso su mejor físico ante un cansado Del Potro, para ganar las dos últimas y firmar su victoria en cuatro horas y 48 minutos, cercana ya la noche, con una certera volea de revés, y el argentino resbalando y cayendo sobre el césped.



Nadal está ya en su sexta semifinal de Wimbledon, primera desde 2011, y en la 28va del Grand Slam, igualando con Ivan Lendl en la quinta plaza de la lista.



El español se las verá ahora con un viejo rival, el serbio Novak Djokovic, tres veces ganador en Wimbledon.



En tanto, el otro impacto de la jornada fue la eliminación de Roger Federer ante el sudafricano Kevin Anderson (2-6, 6-7 (5), 7-5, 6-4 y 13-11). Y no sólo que no podrá defender el título, sino que se cayó la chance de repetir una final con Nadal, como la del 2008 y considerada por muchos como la mejor de la historia.

"Me siento triste, pero quizás mañana me alegre por mi nivel. Rafa jugó como el nro 1".

JUAN MARTÍN DEL POTRO Tenista

Se escapa

9.310

Puntos tiene ahora Nadal y se escapa 2.230 sobre el eliminado Federer (2 del mundo). De ganar en semifinales, Nadal aumentaría a 9.790 y si es campeón llegará hasta los 10.590 puntos.